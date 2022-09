Arxivada la causa pel tall de Tsunami a la Jonquera

El jutjat ha arxivat la macrocausa contra desenes de persones pel tall de l’AP-7 entre el Pertús, a la Catalunya Nord, i la Jonquera, impulsat per Tsunami Democràtic el novembre del 2019, en protesta per la sentència del Procés que condemnava els líders independentistes. La decisió del jutjat d’instrucció número 4 de Figueres s’ha comunicat aquest dijous, tot i que la interlocutòria porta data de dimarts, 6 de setembre.

Segons el brevíssim text de la resolució del jutge Antonio Coscia Requena, de només dos fulls, la decisió es deu a un escrit presentat per la fiscalia el 12 d’agost en què mantenia que els fets atribuïts a Marta Rosique, diputada d’ERC al Congrés, “no són constitutius de delicte de desordres públics ni s’incardinen en cap altre tipus penal”. Arran d’aquest posicionament del ministeri públic, el jutge entén que és “inviable l’exercici de l’acció penal en aquestes diligències en allò que fa referència al delicte de desordres públics”.

La posició de la fiscalia sobre una diputada d’ERC arrossega tota la causa

“Per tant, vista la identitat substancial de les conductes atribuïdes als investigats [la resta de manifestants imputats pel mateix cas] i a l’aforada [Marta Rosique], només cal sobreseure lliurement les presents actuacions per un delicte de desordres públics”, conclou el jutge. De manera que la posició de la fiscalia sobre el cas de la diputada Rosique arrossega la resta dels manifestants investigats pel jutjat, que han estat imputats gairebé tres anys i que ara queden exculpats.

La diputada d’ERC Marta Rosique, que havia estat imputada pel tall de la Jonquera i ara es exculpada

És significatiu que l’escrit del fiscal al qual es refereix el jutge adverteix que ha tingut en compte “resolucions que invoquen tant la jurisprudència constitucional com del TEDH [el Tribunal Europeu de Drets Humans], així com l’anàlisi dels tipus penals assenyalats”.

Es manté una imputació per atemptat a l’autoritat

El cas només es manté obert, per tant, per a un dels imputats, al qual s’atribueix un delicte d’atemptat contra agent de l’autoritat i, per l’altra banda, un delicte de lesions atribuït a un agent dels Mossos d’Esquadra, denunciat per manifestants.