La vigília de Sant Joan, l‘Albert va respondre a la crida de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats independentistes, per protestar contra la visita del monarca espanyol al monestir de Montserrat. Una concentració que va aplegar unes 200 persones que poca cosa van poder fer a part de cridar proclames contra l’entesa benedictina del monestir amb Felip de Borbó i Letizia Ortiz, a causa del fortíssim dispositiu policial que els encapsulava. Tot i això, l’Albert ha estat denunciat per atemptat contra l’autoritat, en concret contra un caporal dels Mossos d’Esquadra que l’acusa d’haver-lo picat al cap amb un pal de bandera que, en realitat, era canya de pescar extensible amb què portava una estelada.
Quan encara no havia començat la visita, el gruix dels manifestants van intentar accedir a l’abadia i van ser aturats pel cordó del de la Brigada Mòbil dels Mossos (Brimo), la unitat d’ordre públic de la policia de la Generalitat, a l’altura de l’estació del Cremallera. En el moment que van desplegar una estelada gegant i van intentar avançar, els uniformats van reforçar la línia policial sense cap sistema de protecció especial -és a dir, ni amb casc ni amb escuts- una situació que no va anar més enllà que algunes empentes i algun cop de porra de contenció.
Va ser després d’aquests moments de tensió que els Mossos van treure de dins el gruix de manifestants l’Albert, i el van envoltar al vestíbul de l’estació del Cremallera, on, seguint les ordres del cap de l’equip de la Brimo, el van identificar. Una identificació que, en aquell moment, li van deixar entreveure que era només per haver desobeït ordres policials. Tres mesos després, l’Albert, ha rebut la citació del jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa, que ha obert diligències contra ell per la denúncia dels policies, que asseguren que va aprofitar el pal de l’estelada que portava per tocar el cap d’un agent. El dia 6 de novembre haurà de prestar declaració. Els Mossos asseguren al jutge que per culpa dels manifestants els monarques espanyols van haver de canviar de ruta d’accés al monestir. Els protagonistes de l’atestat, les suposades armes, són “una canya de pescar Decathlon” i uns “ous susceptibles de ser llançats”. En canvi, no diuen pas res de la dificultat per fer arribar el SEM per atendre un manifestant que va patir un infart.
“Portaven banderes independentistes”
L’atestat policial dels Mossos d’Esquadra, al qual ha tingut accés El Món, narren un dispositiu de seguretat profús que va començar amb patrullatges a partir de les deu de la nit del dia anterior per comprovar que no hi hagués gent amagada per l’abadia per boicotejar la presència dels reis espanyols. A partir de les sis del matí, es va desplegar un amplíssim dispositiu d’ordre públic, entre Mossos, CNP, Guàrdia Civil i Guàrdia Reial. Seguint el relat policial, al voltant de dos quarts de nou, “un grup de 300 persones es va concentrar a la plaça de les Creus, ocupant totalment la via d’accés principal establerta per a l’arribada de SSMM” (acrònim de “ses majestats”).
“El grup duia pancartes, banderes estelades i una gran bandera independentista, així com pals de banderes i altres objectes susceptibles d’ús com a instruments contundents”, asseveren els policies. “Per altres accessos s’anaven acumulant més persones amb estelades i altres símbols que reivindicaven i volien boicotejar també l’acte”, remarquen. Els instructors insisteixen que l’àrea de Mediació del cos els va habilitar una zona per centrar la protesta, i afegeixen que els manifestants no van voler quedar-s’hi. Però, de fet, no es van bellugar.
Els monarques van haver de canviar de ruta
En tot cas, “a petició expressa del CECOR, aproximadament a les 10:00 hores es va impedir l’accés del grup a la zona de seguretat mitjançant línia de contenció formada per efectius de Brigada Mòbil”. “Durant aquest moment, i de forma coordinada i reiterada, el grup va intentar traspassar la línia policial, amb accions de violència física, empentes, i intents d’agressió”, narren els policies. I aclareixen que “concretament, es van produir intents de sostreure defenses policials a diversos agents per part dels manifestants”. Així com “diverses agressions físiques, entre les quals destaca l’agressió directa amb un pal al cap d’un caporal de Brigada Mòbil”. És a dir, la causa oberta a l’Albert.
Tot i això, els Mossos subratllen que el “grup va continuar amb moviments per intentar aproximar-se a la zona d’aterratge de l’helicòpter, que van ser aturats per efectius de Brigada Mòbil i ARRO.” “A conseqüència d’aquesta situació, SSMM el Rei va haver de modificar l’itinerari d’accés, utilitzant el Camí dels Degotalls com a ruta alternativa per accedir a la basílica”, avisen els Mossos. “Malgrat aquests incidents, no es van efectuar detencions in situ per raons operatives, tot prioritzant la contenció i la seguretat general del dispositiu”, aclareixen els Mossos que en cap moment es van posar elements de protecció, senyal inequívoc que en cap moment van veure perillar la seva integritat.
Una canya de pescar i “ous confiscats”
Després d’aquesta contextualització, el protagonisme de l’atestat dels Mossos l’agafen una “canya de pescar de ferro marca Decathlon” que els policies identifiquen com a “pal extensible de fibra de 350 cm de color negre i dividit en cinc seccions”, que seria l’arma de l’atac, i uns “ous susceptibles de ser llançats”. Segons explica l’atestat, en el moment de la manifestació es van fer “indicacions inequívoques tant verbals com gestuals amb el braç per tal que tothom entengués que no es podia sobrepassar la línia d’efectius policials”.
“En un moment donat una de les persones que portava un pal extensible, amb una bandera estelada lliga a un dels extrems, ha etzibat un cop de dalt a baix al caporal 18640” i “fruit d’aquesta acció el caporal ha rebut un cop a l’orella dreta”, marra l’atestat. Un cop pel qual el caporal va necessitar un tractament “simptomàtic” amb “alta domiciliària” i que els metges descriuen com una “contusió de part no especificada al cap, contacte inicial”. “En el moment de l’agressió s’ha pres el pal extensible a la persona per tal que no hi hagués cap més agressió”, detallen, obviant que tant la policia com els serveis de seguretat privada del monestir van requisar les banderes estelades amb notòria vistositat i explicant-ho en castellà en veu alta.
Una versió que contrasta amb el que els testimonis van veure. De fet, en Pere, un senyor de 81 anys de Valls, que es trobava a la manifestació, va caure a terra, segons detalla, per les empentes dels Mossos. “Em van trencar les ulleres, em van prendre el bastó per caminar i la bandera”, detalla. Precisament, va ser quan l’Albert es va ajupir a ajudar-lo que després els Mossos el van “extreure” i identificar sense que oferís cap mena de resistència. La canya va ser confiscada, així com una “pancarta de grans dimensions” i “diversos ous susceptibles de ser llançats”. L’Albert no és l’únic damnificat pels Mossos, la policia també va aixecar una acta administrativa per “resistència i desobediència a l’autoritat” a un altre manifestant.