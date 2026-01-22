L’objectiu de la defensa és arxivar el cas com més aviat millor. Aquesta ha estat l’estratègia dels advocats d’Albert Forcades, l’activista de l’ANC acusat de picar un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, amb una canya de pescar, durant la protesta contra la visita dels monarques espanyols a Montserrat el 23 de juny. Aquest migdia, l’Albert estava citat al Jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa per declarar com a imputat, després de la denúncia i l’atestat dels Mossos d’Esquadra, en el qual fan constar fins i tot que van requisar “ous susceptibles de ser llançats”. Forcades ha presentat vídeos i fotografies que repliquen a l’atestat dels Mossos i que neguen que piqués el caporal de la Brigada Mòbil.
Unes 200 persones, amics, coneguts i saludats; el president de l’ANC, Lluís Llach, i altres dirigents de l’entitat independentista, com ara Jordi Pesarrodona; els caps de files de Junts a Barcelona i Manresa, Jordi Martí i Jordi Bacardit; el president del Consell per la República, Jordi Domingo; l’expresidenta del Parlament Laura Borràs i el diputat juntaire, Francesc de Dalmases -també present el dia de la protesta al monestir- s’han acostat a la plaça del Carboner de la capital del Bages, seu dels jutjats, per fer costat a l’Albert abans i després de la declaració. Acompanyat del seu advocat Joan Rofas, del despatx de Jaume Alonso-Cuevillas, l’Albert estava convocat a les 12 del migdia. Uns quaranta minuts després, Forcades ja havia declarat i ha agraït el suport expressat a la porta del Jutjat i ha esperonat a “continuar la lluita” i “no tenir por”.
Presència del fiscal
La declaració, que inicia el procés pròpiament d’instrucció judicial després de l’atestat dels Mossos, ha comptat amb la presència de la Fiscalia, que no ha formulat cap pregunta. La defensa ha aportat com a prova vídeos i imatges per acreditar que l’Albert “no va picar ningú”. De fet, les imatges mostren quan un mosso li va intentar arrabassar l’estelada que portava hissada en una canya de pescar: en fer-la baixar, la punta de la canya va tocar el cap d’un caporal. “Tothom coneix l’Albert, si és alguna cosa, és pacífic”, ha recordat Cuevillas a les portes del Jutjat. La defensa també ha proposat testimonis, si el jutge considera que hi ha prou gruix per continuar la instrucció judicial.
Forcades ha estat rebut amb aplaudiments i amb el crit de “No estàs sol!”. Del pont de l’entrada a la plaça dels jutjats hi penjava una gran lona amb la imatge de Felip de Borbó cap per avall. Entre els assistents, pancartes i rètols amb eslògans, com ara “Mossos sou còmplices de la repressió espanyola” o “Tots som Albert”. Els Mossos no han desplegat cap operatiu d’ordre públic perquè la concentració ha estat pacífica i reivindicativa davant el que consideren un atemptat contra el dret a la protesta de l’independentisme.