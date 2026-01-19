Moviment de suport i protesta per la declaració al jutjat d’Instrucció número cinc de Manresa de l’Albert Forcades, l’activista de l’Assemblea Nacional Catalana, denunciat per la policia arran de la manifestació per la visita dels monarques espanyols la passada vigília de Sant Joan. L’Albert està citat a les dotze del migdia per respondre sobre les acusacions que un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. Segons l’atestat policial, el policia es queixa que l’Albert li va picar el cap amb una “canya de pescar del Decathlon” on hi portava una estelada hissada. De fet, l’atestat policial també enumera com a armes dels manifestants “ous susceptibles de ser llençats”.
Davant la denúncia i el procés judicial, l’ANC ha organitzat una sèrie d’actes de solidaritat i defensen que “l’agressió no va existir”. Així han organitzat un autocar per acompanyar l’Albert a la declaració a la capital del Bages, i, al vespre un acte de suport a les cotxeres de Sants, on hi participarà l’advocat que dirigeix la seva defensa, Jaume-Alonso Cuevillas. A l’agenda, el Consell Local de la República d’Horta Guinardó també ha convocat un acte on el mateix Albert Forcades explicarà el seu cas.
Una visita fortificada
Els fets es van registrar el passat 23 de juny quan l’ANC va convocar una concentració que va aplegar unes 200 persones per la visita de Felip de Borbó i Letizia Ortiz, al monestir benedictí de Monserrat en el marc de la celebració del seu mil·lenari. Un vistós i fortíssim dispositiu policial va encapsular els manifestants, i va ser en aquesta línia policial, quan l’Albert va ser denunciat per atemptat contra l’autoritat per aquest suposat cop al cap que el mateix atestat relata amb especial originalitat.
“En un moment donat una de les persones que portava un pal extensible, amb una bandera estelada lliga a un dels extrems, ha etzibat un cop de dalt a baix al caporal 18640” i “fruit d’aquesta acció el caporal ha rebut un cop a l’orella dreta”, narra l’atestat. Un cop pel qual el caporal va necessitar un tractament “simptomàtic” amb “alta domiciliària” i que els metges descriuen com una “contusió de part no especificada al cap, contacte inicial”. “En el moment de l’agressió s’ha pres el pal extensible a la persona per tal que no hi hagués cap més agressió”, detallen, obviant que tant la policia com els serveis de seguretat privada del monestir van requisar les banderes estelades amb notòria vistositat i explicant-ho en castellà en veu alta.