El objetivo de la defensa es archivar el caso lo antes posible. Esta ha sido la estrategia de los abogados de Albert Forcades, el activista de la ANC acusado de golpear a un cabo de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, con una caña de pescar, durante la protesta contra la visita de los monarcas españoles a Montserrat el 23 de junio. Este mediodía, Albert estaba citado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Manresa para declarar como imputado, tras la denuncia y el atestado de los Mossos d’Esquadra, en el que constan incluso que requisaron «huevos susceptibles de ser lanzados». Forcades ha presentado vídeos y fotografías que replican el atestado de los Mossos y que niegan que golpeara al cabo de la Brigada Móvil.

Unas 200 personas, amigos, conocidos y saludados; el presidente de la ANC, Lluís Llach, y otros dirigentes de la entidad independentista, como Jordi Pesarrodona; los líderes de Junts en Barcelona y Manresa, Jordi Martí y Jordi Bacardit; el presidente del Consejo por la República, Jordi Domingo; la expresidenta del Parlamento Laura Borràs y el diputado de Junts, Francesc de Dalmases -también presente el día de la protesta en el monasterio- se han acercado a la plaza del Carboner de la capital del Bages, sede de los juzgados, para apoyar a Albert antes y después de la declaración. Acompañado de su abogado Joan Rofas, del despacho de Jaume Alonso-Cuevillas, Albert estaba convocado a las 12 del mediodía. Unos cuarenta minutos después, Forcades ya había declarado y ha agradecido el apoyo expresado en la puerta del Juzgado y ha instado a «continuar la lucha» y «no tener miedo».

Jaume Alonso-Cuevillas, Albert Forcades y su esposa, y Joan Rofas, al llegar al juzgado/Quico Sallés

Presencia del fiscal

La declaración, que inicia el proceso propiamente de instrucción judicial tras el atestado de los Mossos, ha contado con la presencia de la Fiscalía, que no ha formulado ninguna pregunta. La defensa ha aportado como prueba vídeos e imágenes para acreditar que Albert «no golpeó a nadie». De hecho, las imágenes muestran cuando un mosso intentó arrebatarle la estelada que llevaba izada en una caña de pescar: al bajarla, la punta de la caña tocó la cabeza de un cabo. «Todo el mundo conoce a Albert, si es algo, es pacífico», ha recordado Cuevillas a las puertas del Juzgado. La defensa también ha propuesto testigos, si el juez considera que hay suficiente base para continuar la instrucción judicial.

Forcades ha sido recibido con aplausos y con el grito de «¡No estás solo!». Del puente de la entrada a la plaza de los juzgados colgaba una gran lona con la imagen de Felipe de Borbón cabeza abajo. Entre los asistentes, pancartas y carteles con eslóganes, como «Mossos sois cómplices de la represión española» o «Todos somos Albert». Los Mossos no han desplegado ningún operativo de orden público porque la concentración ha sido pacífica y reivindicativa ante lo que consideran un atentado contra el derecho a la protesta del independentismo.