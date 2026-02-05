El tiquet que dirigeix la seguretat pública de la Generalitat, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i la seva mà dreta, el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha hagut de tornar al Parlament per donar explicacions sobre actuacions dels Mossos d’Esquadra. Aquest dimecres van comparèixer a la comissió d’Interior de la cambra catalana per operatius com la resposta a la protesta de dues-centes persones de l’ANC a Montserrat per la visita dels monarques espanyols el 23 de juny passat, les actuacions policials en les protestes per la detenció de la Global Sumud Flotilla i Palestina i les que es van produir durant les Festes de Tardor de Sant Just Desvern.
Trapero va defensar les actuacions dels Mossos en totes les protestes. De fet, va presentar la policia com a víctima i es va vantar d’haver denunciat penalment un manifestant a Montserrat perquè va colpejar un “policia a l’orella amb una extensible”. Un ús pervers del llenguatge perquè els mateixos Mossos van comissar la suposada “extensible”, i era una canya de pescar Decathlon. Utilitzar el concepte “extensible” va indignar diputats de l’oposició, perquè el director volia fer passar bou per bèstia grossa i fer veure que el manifestant, ara en procés judicial a Manresa, havia agredit el caporal de la Brigada Mòbil amb una “porra extensible”.
De fet, a preguntes de la CUP va negar que fos una canya dient que no coneix “cap estany a Montserrat”. De fet, tant Parlon com Trapero es van fer els ofesos per les preguntes dures de l’oposició i les crítiques que emetien sobre la seva gestió i van apuntar a l’ANC com a culpables dels suposats aldarulls a Montserrat durant la visita dels monarques espanyols. Així van justificar que s’hagi obert un expedient per “no col·laborar prou amb la policia”.
Sense confiscació?
El director de la policia també va afirmar que la protesta a Montserrat no havia estat comunicada i, per tant, es va obrir una “acta administrativa per la responsabilitat de manifestació no comunicada”. Segons Parlon, “no per no haver-la comunicat, sinó per no col·laborar amb la policia”. Així mateix, va culpar els manifestants de l’ANC de no fer cas als agents desplegats quan els van demanar que es posessin a la vorera perquè “tallaven la via” per on passarien els monarques, i cosa que va obligar a entrar-los per jardins. Fins i tot, va criticar que els manifestants es dirigissin al lloc on havia d’aterrar l’helicòpter dels Borbons. En tot cas, la Brigada Mòbil va fer una línia policial per “garantir l’accés lliure” però els manifestants van voler sobrepassar, segons Interior. Va ser aleshores quan “un ciutadà va agredir amb una extensible” un agent.
Per altra banda, Interior va justificar els controls policials per tota l’abadia per controlar que no portessin armes o objectes contundents ni pirotècnia per “l’alt risc d’incendi” de la muntanya de Montserrat. Ara bé, va insistir que no es va fer cap decomís de cap pancarta ni bandera. Precisament, un fet que les imatges desmenteixen amb la requisa d’estelades per part de la policia amb el suport de la seguretat privada tal com mostren diverses imatges.