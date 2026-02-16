El titular del Tribunal d’Instància de Manresa número 5, Ramon Landa, ho ha tingut clar. El magistrat ha arxivat el cas d’Albert Forcades, el manifestant de l’ANC que va ser denunciat pels Mossos d’Esquadra per lesionar un caporal de la Brigada Mòbil de la policia de la Generalitat, en la protesta contra la presència dels monarques al monestir de Montserrat el passat 23 de juny. Casualment, el passat 4 de febrer, la consellera d’Interior Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, van defensar la denúncia i van acusar Forcades d’haver estat agressiu amb el policia. Un vídeo ha desmuntat la tesi dels caps polítics d’Interior.