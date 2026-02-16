El titular del Tribunal de Instancia de Manresa número 5, Ramon Landa, lo ha tenido claro. El magistrado ha archivado el caso de Albert Forcades, el manifestante de la ANC que fue denunciado por los Mossos d’Esquadra por lesionar a un cabo de la Brigada Móvil de la policía de la Generalitat, en la protesta contra la presencia de los monarcas en el monasterio de Montserrat el pasado 23 de junio. Casualmente, el pasado 4 de febrero, la consejera de Interior Núria Parlon y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, defendieron la denuncia y acusaron a Forcades de haber sido agresivo con el policía. Un vídeo ha desmontado la tesis de los jefes políticos de Interior.