La protesta convocada por la ANC contra la visita de los monarcas españoles el pasado 23 de junio a Montserrat sigue generando reacciones. El Món ha tenido acceso al expediente administrativo del Departamento de Interior contra la entidad independentista por incumplimiento de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. El expediente, que actualmente se encuentra en trámite por las alegaciones presentadas por la ANC y que según la consejera responsable, Núria Parlon, lleva el sello de «reserva y confidencialidad», acusa a los activistas de actuar con «violencia» contra la policía.

Además, remarcan que un identificado «agredió a un cabo con una extensible». Una referencia al caso de Albert Forcades, en el que la misma denuncia judicial de los Mossos d’Esquadra ya ha sido archivada por inexistencia de la agresión. En el expediente, hacen constar las llamadas que uno de los miembros del Secretariado Nacional de la ANC hacía a través de «un megáfono», así como las diferentes «pancartas» contra la monarquía que desplegaron durante la jornada. Entre los motivos señalados en el acta de inicio del expediente, Interior destaca que «no se comunicó la manifestación», que se «desobedecieron las órdenes dadas por los agentes», se produjeron «desórdenes» y se realizaron «cortes en las vías públicas». De momento, la sanción que Interior quiere imponer asciende a 400 euros.

Parte del expediente sancionador a la ANC por parte de Interior/Quico Sallés

«Violencia»

El expediente de Interior destaca que, hacia las diez de la mañana, unas 200 personas convocadas por la ANC se concentraron en Montserrat contra la presencia de los monarcas españoles. Según el relato de la consejería, los servicios de mediación de los Mossos d’Esquadra les pidieron que no cortaran el acceso principal a la basílica y que subieran a la acera lateral. Sin embargo, los policías aseguran que «entre las personas concentradas estaba el responsable de acciones en el territorio de la ANC, que llevaba un megáfono y lanzaba consignas a los concentrados». De hecho, «el señor incitaba a los concentrados a desobedecer las indicaciones dadas por los Mossos y animaba a la gente a hacer resistencia para impedir el acceso de Sus Majestades a la basílica de Montserrat».

En el mismo sentido, remarcan que los concentrados «desplegaron una estelada gigante mientras gritaban ‘Catalunya no tiene rey'». «Las personas concentradas no accedieron a la petición policial de subir a la acera y lo que quisieron hacer es sobrepasar la línea policial», continúan. «En ese momento, las personas concentradas empujaron la línea policial para intentar sobrepasarla utilizando violencia», sentencian los Mossos. En este punto, inician otro relato, en concreto el caso Forcades afirmando que «ha agredido a un cabo de la Brimo con una extensible, dándole un golpe en la oreja».

A la vista de estos hechos, consideran que la ANC es responsable de la protesta, y aportan el comunicado de la convocatoria con el logotipo de la plataforma independentista. El expediente, además, propone una sanción de 400 euros. Un importe basado en la ley de Seguridad Ciudadana, y teniendo presente que se ha «graduado el importe» con relación a hechos como que la protesta no había sido comunicada a la autoridad gubernativa, que se «impidió el paso de la comitiva del jefe de Estado, que tuvo que variar su recorrido, se desobedecieron las órdenes dadas por los agentes, se intentó sobrepasar con violencia la línea policial y un agente sufrió una agresión».