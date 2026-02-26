Dicho y hecho. Ayer la defensa de Albert Forcades, el manifestante de Montserrat acusado por los Mossos d’Esquadra de agresión a un policía durante la protesta por la visita de la monarquía española a Montserrat, anunciaba acciones judiciales contra la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon. Y esta mañana, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ya ha registrado la demanda de conciliación obligatoria previa a la interposición de la querella por calumnias que obliga el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La demanda, de seis páginas y a la que ha tenido acceso El Món, explica que Forcades fue denunciado por haber agredido a un cabo de la Brigada Móvil de los Mossos durante la manifestación del 23 de junio en la abadía de Montserrat por la presencia de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. El juez instructor del caso ordenó un sobreseimiento del sumario. El instructor concluyó a la vista de la prueba aportada que no había intencionalidad en la supuesta agresión. A pesar de ello, Parlon continuó insistiendo en la comisión del delito en sede parlamentaria este miércoles durante la sesión de control.

Jaume Alonso-Cuevillas, Albert Forcades y su esposa, y Joan Rofas, al llegar al juzgado/Quico Sallés

Sesión de control

Según explica la demanda de conciliación, Parlon a preguntas del portavoz de Junts, Josep Rius, ante el archivo, respondió que «la opción que nosotros escogemos es la de respetar lo que dicen los tribunales y está bien que sea así». «En ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no dice que sea mentira ni la agresión o lesión, porque me he leído el auto», añadió. «Hay un momento de tensión en el cual el mosso percibe esta agresión por parte de uno de los manifestantes», remató.

En méritos de todo esto, Forcades considera que «es evidente que la imputación de hechos delictivos» realizada por Parlon contra el manifestante es «falsa y lesiva». Un hecho, que según concluyen, ha «ocasionado un grave perjuicio personal a Albert al situarlo públicamente como autor de un hecho delictivo grave de agresión contra la autoridad». Así, la demanda reclama que Parlon se avenga en sede judicial a decir que sus manifestaciones «no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas».

En esta línea, pide «la retractación pública, expresa e inequívoca de la imputación delictiva formulada, declarando que el Sr. Albert Forcades i Vila no cometió delito de atentado, ni agresión intencional ni no intencional a un agente de los Mossos d’Esquadra, y que no existe base para sostener públicamente esta imputación». Asimismo, que «asuma el compromiso de no reiteración, asumiendo la demandada la obligación de abstenerse de reiterar o reproducir la imputación delictiva en cualquier foro público o institucional».