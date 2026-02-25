Albert Forcades, el manifestante denunciado por los Mossos d’Esquadra acusado de haber agredido a un cabo de la Brigada Móvil en la protesta por la presencia de los monarcas españoles en Montserrat el pasado 23 de junio, pasa a la ofensiva. Tras las declaraciones de la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, tanto en la comisión de Interior del Parlamento como en su intervención esta mañana en la sesión de control al Gobierno, Forcades ha decidido dar un nuevo paso. Así, esta tarde, y a través de su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, ha anunciado a El Món que interpondrá un acta de conciliación previa antes de iniciar un procedimiento por calumnias contra la consejera.

La decisión se ha tomado esta tarde, después de que Parlon insistiera en que Forcades agredió al cabo de la Brimo que estaba en la línea policial en Montserrat. Un hecho que ha sido desmentido por las pruebas aportadas y por el mismo juez instructor del caso que ha archivado el caso. En este sentido, Parlon sostiene su tesis alegando que el juez no niega la agresión, sino la «intencionalidad» de Forcades.

Una interpretación que choca con la misma resolución y los vídeos aportados, que muestran que fue un golpe con una caña de pescar que se cayó cuando otro agente tiró de la estelada que había en la punta y tocó la oreja del cabo. El mosso ni siquiera llevaba el casco de protección que los agentes antidisturbios se ponen cuando las cosas se complican, un detalle nada menor para acreditar que no había ninguna situación de tensión, contrariamente a lo que persiste en explicar Parlon que, además, acusa a Forcades y a la ANC de no «colaborar con la policía».

Cuatro partidos piden explicaciones

Si bien Junts, ERC, Comuns y CUP pidieron la comparecencia al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, para acusar también a Forcades de agredir con una «extensible» al policía, hoy le ha tocado recibir a Parlon. Junts, aprovechando la sesión de control, ha pedido que asuma responsabilidades políticas por haber acusado falsamente y, por defender unos atestados, que no recogían los hechos. Parlon ha replicado alegando que el juez no niega la agresión sino la «intencionalidad» y ha acusado a Forcades de generar «tensión» con los Mossos.