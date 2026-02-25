Albert Forcades, el manifestant i denunciat pels Mossos d’Esquadra acusat d’haver agredit un caporal de la Brigada Mòbil a la protesta per la presència dels monarques espanyols a Montserrat el passat 23 de juny, passa a l’ofensiva. Després de les declaracions de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, tant a la comissió d’Interior del Parlament com en la seva intervenció aquest matí a la sessió de control al Govern, Forcades ha decidit fer un nou pas. Així, aquesta tarda, i a través del seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha anunciat a El Món que interposarà una acta de conciliació prèvia abans d’iniciar un procediment per calúmnies contra la consellera.
La decisió s’ha acabat de prendre aquesta tarda, després que Parlon insistís que Forcades va agredir al caporal de la Brimo que estava a la línia policial a Montserrat. Un fet que ha estat desmentit per les proves aportades i pel mateix jutge instructor del cas que ha arxivat el cas. En aquest sentit, Parlon sosté la seva tesi al·legant que el jutge no nega l’agressió, sinó la “intencionalitat” de Forcades.
Una interpretació que xoca amb la mateixa resolució i els vídeos aportats, que mostren va ser un cop amb una canya de pescar que es va tombar quan un altre agent va tibar l’estelada que hi havia a la punta i va tocar l’orella del caporal. El mosso ni tan sols portava el casc de protecció que els agents antiavalots es posen quan les coses es compliquen, un detall gens menor per acreditar que no hi havia cap situació de tensió, contràriament al que persisteix a explicar Parlon que, a més, acusa Forcades i l’ANC de no “col·laborar amb la policia”.
Quatre partits demanen explicacions
Si bé Junts, ERC, Comuns i CUP van demanar la compareixença al director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, per acusar també Forcades d’agredir amb una “extensible” el policia, avui li ha tocat el rebre a Parlon. Junts, aprofitant la sessió de control, ha demanat que assumeixi responsabilitats polítiques per haver acusat falsament i, per defensar uns atestats, que no recollien els fets. Parlon ha replicat tot al·legant que el jutge no nega l’agressió sinó la “intencionalitat” i ha acusat Forcades de generar “tensió” amb els Mossos.