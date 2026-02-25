Ni amb una interlocutòria judicial duríssima n’ha tingut prou. La consellera d’Interior i Seguretat pública, Núria Parlon, ha negat aquest matí haver mentit en la seva compareixença a la comissió d’Interior del Parlament sobre el cas Albert Forcades, l’independentista denunciat i processat a instància dels Mossos d’Esquadra, acusat d’haver agredit amb una “extensible” un caporal de la Brigada Mòbil durant la protesta per la presència dels monarques espanyols a Montserrat i exculpat pel jutge a partir del vídeo gravat per El Món.
A preguntes de Junts per Catalunya, Parlon ha assegurat que havia “llegit la interlocutòria“, la qual s’ha referit, dues vegades, amb el terme en castellà, “auto”. La seva interpretació és que el jutge ha arxivat la causa perquè “no veu intencionalitat” i això no vol dir que el denunciat no “agredís” l’agent. En aquest sentit, ha retret a Forcades que “no col·laborés amb la policia” per mantenir el “dret a manifestació contra la corona”.
Per a la consellera, “hi va haver un moment de tensió en el qual el policia va percebre que l’agredien”. En aquest context, ha criticat que els manifestants convocats per l’ANC s’encaressin amb la línia policial. Parlon no ha pogut acabar la resposta perquè, visiblement irada, se li ha acabat el temps de resposta.
Credibilitat dels Mossos
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha recordat que aquest cas només pot portar “al fet que la gent perdi confiança en els Mossos” per haver falsejat un atestat i que el seu director acusés un ciutadà d’usar una “extensible” contra la policia. En aquest sentit, li ha demanat “assumir la responsabilitat política per preservar la credibilitat del cos”.
El cas Forcades ha aixecat força polseguera. L’activista de l’ANC va ser denunciat per, suposadament, haver agredit un mosso el 23 de juny a Montserrat. El jutge d’instructor de Manresa va decidir ara fa dues setmanes arxivar de manera definitiva el cas perquè, només veient les imatges, va concloure que no hi havia cap intencionalitat d’agredir ningú. Ans al contrari, el cop amb la canya de pescar on portava l’estelada Forcades va ser propiciat quan un altre policia va tombar-la per agafar la bandera. Aleshores, va ser quan va tocar l’orella del caporal que ni tan sols portava el casc de dotació, mesura mínima indispensable en situacions de conflicte.