Junts, ERC, Comuns i la CUP collen el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i han registrat al parlament la petició de compareixença per donar explicacions per “haver mentit” sobre el dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra durant la visita del rei espanyol Felip VI a Montserrat. La petició arriba poc després que la justícia, tal com va avançar El Món, hagi arxivat el cas contra el manifestant de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), denunciat pels Mossos d’Esquadra per suposadament haver colpejat un caporal de la Brigada Mòbil durant l’acte del mil·lenari de l’Abadia.
El director general de la Policia va defensar aquesta versió en l’última compareixença a la comissió d’Interior del Parlament, on va assegurar que la canya amb què el manifestant portava una bandera estelada era una “defensa extensible”. Els tres grups parlamentaris consideren que aquesta valoració de Trapero “criminalitza els fets i la concentració”. El jutge ha posat les coses al seu lloc i amb els vídeos aportats a la causa ha conclòs que si el caporal es va fer mal amb una canya de pescar va ser sense intenció i per culpa d’un altre agent que la va tombar per treure la bandera.
La decisió del titular del Tribunal d’Instància de Manresa número 5, Ramon Landa, ha esperonat a Junts, ERC, Comuns i la CUP a demanar la seva compareixença. De fet, consideren que han quedat demostrades com a falses les manifestacions de Trapero i li reclamen explicacions. Alguns dels grups ja es plantegen demanar que sigui destituït i que la consellera del ram, Núria Parlon, sigui reprovada parlamentàriament.
Un gran dispositiu per protegir Felip VI
El Borbó espanyol va arribar a Montserrat per celebrar una visita emmarcada en el Mil·lenari de Catalunya i ho va fer envoltat d’una munió de policies protegint el rei espanyol per evitar cap inconvenient que pogués incomodar el rei espanyol. Centenars de persones van esperar el Borbó a l’abadia de Montserrat, una abadia que estava protegida a pany i forrellat per les unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra que es van desplegar a primera hora del matí per acordonar les entrades a l’abadia.
Els agents policials van fer exhaustius controls de motxilles, establir zones de pas restringit i acordonaments pels accessos directes al temple i la cripta de la Mare de Déu de Montserrat. Les persones concentrades, totalment pacifiques, van plantar-se davant d’una línia policial que en un principi estava controlada pel comissari Anfruns i que mantenia les formes. Al final de la protesta els agents policials van acabar denunciant dues persones l’organitzador i un manifestant per colpejar un agent amb una bandera, i una dotzena d’identificats. Precisament va ser la denúncia contra el manifestant acusat de colpejar un agent amb la bandera va ser la que va obrir la capsa dels trons i que ha deixat Trapero i Parlon retratats.