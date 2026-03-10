Van per feina. La plaça 22 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Barcelona no ha marejat la perdiu. El tribunal on va anar a parar la demanda de conciliació, prèvia a la querella per calúmnies, presentada per l’activista independentista Albert Forcades contra la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ja hi ha posat data. Després d’admetre a tràmit la demanda de conciliació, ha citat Parlon el 28 d’abril a un quart d’onze del matí. Així ho anuncia el decret d’admissió, de tres pàgines i al qual ha tingut accés El Món.
El passat 26 de febrer, l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas va registrar la demanda de conciliació obligatòria prèvia a la interposició de la querella per calúmnies que obliga l’article 804 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Tot plegat per la insistència de la consellera a criminalitzar l’activista detingut per protestar per la visita dels monarques espanyols al monestir de Montserrat en la celebració del Mil·lenari.
Una llarga història i una canya de pescar
Forcades va ser denunciat per haver agredit un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos durant la manifestació del 23 de juny a l’abadia de Montserrat per la presència de Felip de Borbó i Letícia Ortiz. El jutge instructor del cas va ordenar un sobreseïment del sumari. L’instructor va concloure a la vista de la prova aportada que no hi havia cap intencionalitat en la suposada agressió. Tot i això, Parlon va continuar insistint en la comissió del delicte en seu parlamentària aquest dimecres durant la sessió de control.
La demanda sol·licita “la retractació pública, expressa i inequívoca de la imputació delictiva formulada, declarant que el Sr. Albert Forcades i Vila no va cometre delicte d’atemptat, ni agressió intencional ni no intencional a un agent dels Mossos d’Esquadra, i que no existeix base per a sostenir públicament aquesta imputació”. Així mateix, que “assumeixi el compromís de no reiteració, assumint la demandada l’obligació d’abstenir-se de reiterar o reproduir la imputació delictiva en qualsevol fòrum públic o institucional”.