Van al grano. La plaza 22 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona no ha dado rodeos. El tribunal donde fue a parar la demanda de conciliación, previa a la querella por calumnias, presentada por el activista independentista Albert Forcades contra la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ya ha fijado la fecha. Tras admitir a trámite la demanda de conciliación, ha citado a Parlon el 28 de abril a las diez y cuarto de la mañana. Así lo anuncia el decreto de admisión, de tres páginas al cual ha tenido acceso El Món.

El pasado 26 de febrero, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas registró la demanda de conciliación obligatoria previa a la interposición de la querella por calumnias que obliga el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello por la insistencia de la consejera en criminalizar al activista detenido por protestar por la visita de los monarcas españoles al monasterio de Montserrat en la celebración del Milenario.

Jaume Alonso-Cuevillas, Albert Forcades y su esposa, y Joan Rofas, al llegar al juzgado/Quico Sallés

Una larga historia y una caña de pescar

Forcades fue denunciado por haber agredido a un cabo de la Brigada Móvil de los Mossos durante la manifestación del 23 de junio en la abadía de Montserrat por la presencia de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. El juez instructor del caso ordenó un sobreseimiento del sumario. El instructor concluyó a la vista de la prueba aportada que no había ninguna intencionalidad en la supuesta agresión. A pesar de ello, Parlon continuó insistiendo en la comisión del delito en sede parlamentaria este miércoles durante la sesión de control.

La demanda solicita “la retractación pública, expresa e inequívoca de la imputación delictiva formulada, declarando que el Sr. Albert Forcades y Vila no cometió delito de atentado, ni agresión intencional ni no intencional a un agente de los Mossos d’Esquadra, y que no existe base para sostener públicamente esta imputación”. Asimismo, que “asuma el compromiso de no reiteración, asumiendo la demandada la obligación de abstenerse de reiterar o reproducir la imputación delictiva en cualquier foro público o institucional”.