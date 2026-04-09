Una reunió “amb cordialitat” i cafè i tot. Així han descrit els participants en la trobada, discreta, entre la consellera d’Interior, Núria Parlon, amb l’activista independentista Albert Forcades i el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que s’ha celebrat aquesta tarda al seu despatx oficial de la seu del departament. La reunió s’ha celebrat a instàncies del gabinet de la consellera, després que Forcades interposés una demanda per injúries contra la consellera per haver afirmat al Parlament que Forcades havia agredit un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra tot i que el jutge instructor ho va negar i va arxivar el cas.
De fet, la consellera estava citada a una vista de conciliació en pròxim 28 d’abril, a la plaça 22 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Barcelona. Un requisit previ en una querella per injúries. Per a Cuevillas, “la qüestió ha quedat tancada”. “La consellera ha reconegut i ha deixat clar que no hi va haver cap agressió”, ha explicat en conversa amb El Món, després de la cimera. D’aquesta manera, es retirarà la querella contra la consellera que ha reconegut la inexistència de la suposada agressió per la qual va ser imputat Forcades. Així Forcades i Cuevillas entenen que Parlon ha hissat la bandera blanca.
Una llarga història i una canya de pescar
Forcades va ser denunciat per haver agredit un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos durant la manifestació del 23 de juny a l’abadia de Montserrat per la presència de Felip de Borbó i Letícia Ortiz. El jutge instructor del cas, a Manresa, va ordenar un sobreseïment del sumari. L’instructor va concloure a la vista de la prova aportada que no hi havia cap intencionalitat en la suposada agressió. Tot i això, Parlon va continuar insistint en la comissió del delicte en seu parlamentària durant la sessió de control celebrada després de l’arxivament de la querella.
De fet, el cas ja venia enterbolit perquè les imatges recollides per la manifestació i els atestats dels Mossos d’Esquadra afirmaven fets que després d’una mínima investigació quedaven absolutament descartats, tal i com va advertir el jutge. A més, s’hi va afegir que en una comissió d’Interior, tant Parlon com el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, van carregar els neulers contra Forcades fent creure que havia atonyinat el policia amb una “extensible” quan el que portava Forcades era una simple canya de pescar del Decatlhon per hissar l’estelada que la policia, per altra banda, va requisar.
El joc de disbarats va pujar de to fins al punt que en la sessió de control, després de l’arxivament del cas, Parlon va insistir en l’agressió. Un fet que no van deixar passar Forcades i el seu advocat que van reclamar ajuda judicial per fer rectificar la consellera, qui, al final se l’ha hagut d’embeinar i demanar disculpes en una trobada discreta al seu despatx oficial.