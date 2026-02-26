Dit i fet. Ahir la defensa d’Albert Forcades, el manifestant de Montserrat acusat pels Mossos d’Esquadra d’agressió a un policia durant la protesta per la visita de la monarquia espanyola a Montserrat, anunciava accions judicials contra la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. I aquest matí, l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas ja ha registrat la demanda de conciliació obligatòria prèvia a la interposició de la querella per calúmnies que obliga l’article 804 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
La demanda, de sis pàgines i a la que ha tingut accés El Món, explicita que Forcades va ser denunciat per haver agredit un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos durant la manifestació del 23 de juny a l’abadia de Montserrat per la presència de Felip de Borbó i Letícia Ortiz. El jutge instructor del cas va ordenar un sobreseïment del sumari. L’instructor va concloure a la vista de la prova aportada que no hi havia cap intencionalitat en la suposada agressió. Tot i això, Parlon va continuar insistint en la comissió del delicte en seu parlamentària aquest dimecres durant la sessió de control.
Sessió de control
Segons explica la demanda de conciliació, Parlon a preguntes del portaveu de Junts, Josep Rius, davant l’arxivament, va respondre que “l’opció que nosaltres escollim és la de respectar allò que diuen els tribunals i està bé que sigui així”. “En cap moment el jutge està qüestionant la veracitat de la percepció de l’agent, el que està dient, el que està dient és que no hi ha intencionalitat, no diu que sigui mentida ni l’agressió o lesió, perquè m’he llegit la interlocutòria”, va afegir. “Hi ha un moment de tensió en el qual el mosso percep aquesta agressió per part d’un dels manifestants”, va reblar.
En mèrits de tot això, Forcades considera que “és evident que la imputació de fets delictius” realitzada per Parlon contra el manifestant és “falsa i lesiva”. Un fet, que segons conclouen que han “ocasionat un greu perjudici personal a l’Albert en situar-lo públicament com a autor d’un fet delictiu greu d’agressió contra l’autoritat”. Així, la demanda reclama que Parlon s’avingui en seu judicial a dir que les seves manifestacions “no s’ajusten a la veracitat dels fets produïts i son radicalment falses”.
En aquesta línia, demana “la retractació pública, expressa i inequívoca de la imputació delictiva formulada, declarant que el Sr. Albert Forcades i Vila no va cometre delicte d’atemptat, ni agressió intencional ni no intencional a un agent dels Mossos d’Esquadra, i que no existeix base per a sostenir públicament aquesta imputació”. Així mateix, que “assumeixi el compromís de no reiteració, assumint la demandada l’obligació d’abstenir-se de reiterar o reproduir la imputació delictiva en qualsevol fòrum públic o institucional”.