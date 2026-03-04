La protesta convocada per l’ANC contra la visita dels monarques espanyols el passat 23 de juny a Montserrat continua portant cua. El Món ha tingut accés a l’expedient administratiu del Departament d’Interior contra l’entitat independentista per incompliment de la llei de Protecció de Seguretat Ciutadana, la llei mordassa. L’expedient, que actualment es troba en tràmit per les al·legacions presentades per l’ANC i que segons la consellera responsable, Núria Parlon, porta el segell de “reserva i confidencialitat”, acusa els activistes d’actuar amb “violència” contra la policia.
A més, remarquen que un identificat va “agredir un caporal amb una extensible”. Una referència al cas d’Albert Forcades, en què la mateixa denúncia judicial dels Mossos d’Esquadra ja ha estat arxivada per inexistència de l’agressió. A l’expedient, hi fan constar les crides que un dels membres del Secretariat Nacional de l’ANC feia a través “d’un megàfon”, així com les diferents “pancartes” contra la monarquia que van desplegar durant la jornada. Entre els motius assenyalats a l’acta d’inici de l’expedient, Interior destaca que “no es va comunicar la manifestació”, que es “van desobeir les ordres donades pels agents”, es van “produir desordres” i es van “produir talls a les vies públiques”. De moment, la sanció que Interior vol imposar s’enfila a 400 euros.
“Violència”
L’expedient d’Interior remarca que, cap a les deu del matí, unes 200 persones convocades per l’ANC es van concentrar a Montserrat contra la presència dels monarques espanyols. Segons el relat de la conselleria, els serveis de mediació dels Mossos d’Esquadra els van demanar que no tallessin l’accés principal a la basílica i que pugessin a la vorera del lateral. Ara bé, els policies asseguren que “entre les persones concentrades hi havia el responsable d’accions al territori de l’ANC, que portava un megàfon i anava cridant consignes als concentrats”. De fet, “el senyor iniciava als concentrats a desobeir les indicacions donades pels Mossos i animava la gent a fer resistència per tal d’impedir l’accés de Ses Majestats a la basílica de Montserrat”.
En el mateix sentit, remarquen que els concentrats van “desplegar una estelada gegant mentre cridaven ‘Catalunya no té rei'”. “Les persones concentrades no van accedir a la petició policial d’enfilar-se a la vorera i el que han volgut fer és sobrepassar la línia policial”, continuen. “En aquest moment, les persones concentrades han empentat la línia policial per intentar sobrepassar-la utilitzant violència”, sentencien els Mossos. En aquest punt, enceten un altre relat, en concret el cas Forcades afirmant que “ha agredit un caporal de la Brimo amb un extensible, donant-li un cop a l’orella”.
A la vista d’aquests fets, consideren que l’ANC és responsable de la protesta, i aporten el comunicat de la convocatòria amb el logotipus de la plataforma independentista. L’expedient, a més, proposa una sanció de 400 euros. Un import basat en la llei de Seguretat Ciutadana, i tenint present que s’ha “graduat l’import” amb relació a fets com ara que la protesta no havia estat comunicada a l’autoritat governativa, que es va “impedir el pas de la comitiva del cap d’Estat, que va haver de variar el seu recorregut, es van desobeir les ordres donades pels agents, es va intentar sobrepassar amb violència la línia policial i un agent va patir una agressió”.