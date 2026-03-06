El comissari i excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent plega, de moment. Sallent demanat una excedència del cos de la policia de la Generalitat. Així ho ha avançat ‘El País’ i ha confirmat El Món. El comissari, que actualment dirigia la regió metropolitana sud, era un dels últims mohicans que es resistia a la involució que dirigeixen l’actua comissari en cap, Miquel Esquius i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero.
Sallent va ser cap dels Mossos en dues etapes diferents, entre el mes de juny del 2019 i el novembre del 2020 i entre l’octubre del 2022 i l’agost del 2024, quan va ser destituït amb l’entrada del Govern de Salvador Illa. Sallent va dirigir la modernització del cos, la tecnificació, va posar a l’agenda l’ús de la intel·ligència artificial i va dotar de més recursos a la unitat de drons, la lluita contra la ciberdelinqüència i el creixement i instauració de la unitat marítima, com a pas previ, per incorporar els Mossos a Ports i Aeroports.
Puigdemont i els llorers
Per altra banda, Sallent dirigia els Mossos durant el debat d’Investidura de Salvador Illa, quan va retornar de manera fugaç el president a l’exili Carles Puigdemont. Un brevíssim retorn en el qual no es va poder practicar la detenció ordenada pel jutge instructor del Procés, el magistrat Pablo Llarena. Una no detenció que ha suposat l’obertura d’una investigació judicial contra quatre Mossos. Sallent va aprofitar una roda de premsa anterior al seu relleu per criticar amb duresa el comportament de Puigdemont durant el 8 d’agost.
Sallent, a més, es trobava ara en ple procés judicial per la creació, a finals d’etapa de la presidència de Pere Aragonès, i amb Joan Ignasi Elena, com a conseller d’Interior, d’una altra plaça de major. De fet, l’únic que ostenta aquests galons és l’actual director de la policia. Sallent va optar a la plaça juntament amb una comissària de la màxima confiança de Trapero, Alícia Moriana. El comissari va guanyar els llorers de major, però Moriana va impugnar judicialment les bases del procés, així com els sindicats de confiança de Trapero. El procés encara està en marxa tot i que un jutjat va avalar la seva candidatura.