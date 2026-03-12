El comissari i excap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, s’ha unit a la consultoria d’estratègia i intel·ligència d’àmbit europeu, SIMA Consulting, de la qual n’és soci fundador. Segons avança El Caso, Sallent ha fet el pas cap a l’empresa privada però enquadrat en un projecte personal amb Raül Múrcia, excap de gabinet del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Sallent emprèn així una carrera personal fora del cos i lluny dels habituals destins de cap de seguretat per a empreses, corporacions o entitats.
Sallent va anunciar la setmana passada que demanava una excedència al cos. Tot i que actualment era el cap de la Regió Metropolitana Sud, ha estat cap dels Mossos en dues etapes diferents, entre el mes de juny del 2019 i el novembre del 2020 i entre l’octubre del 2022 i l’agost del 2024, quan va ser destituït amb l’entrada del nou govern del PSC. A SIMA serà el responsable d’oferir “assessorament sobre estratègia i intel·ligència d’àmbit europeu a clients, empreses catalanes amb presència internacional i companyies internacionals, que necessitin enfortir la seva presència institucional a Catalunya o planifiquin una expansió global”.
Una llarga carrera policial
Sallent (Barcelona, 1972), llicenciat en Filosofia, va ingressar als Mossos l’any 1997. Després de passar per la comissaria general de Relacions Institucionals i Protocol i la comissaria general d’Informació, l’any 2019 el conseller Miquel Buch el va designar cap del cos en substitució de Miquel Esquius. El novembre de 2020 el conseller Miquel Sàmper va tornar a nomenar Trapero cap del cos i va fer cessar de nou Sallent. Amb l’arribada d’ERC a Interior, Sallent, fent binomi amb el comissari Josep Maria Estela, va tornar a prendre el control del cos. Finalment, l’any 2022 va assumir la figura de comissari en cap, després de la destitució d’Estela.