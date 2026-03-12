El comisario y excap de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, se ha unido a la consultoría de estrategia e inteligencia de ámbito europeo, SIMA Consulting, de la cual es socio fundador. Según avanza El Caso, Sallent ha dado el paso hacia la empresa privada pero encuadrado en un proyecto personal con Raül Múrcia, excap de gabinete del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Sallent emprende así una carrera personal fuera del cuerpo y lejos de los habituales destinos de jefe de seguridad para empresas, corporaciones o entidades.

Sallent anunció la semana pasada que solicitaba una excedencia del cuerpo. Aunque actualmente era el jefe de la Región Metropolitana Sur, ha sido jefe de los Mossos en dos etapas diferentes, entre junio de 2019 y noviembre de 2020 y entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue destituido con la entrada del nuevo gobierno del PSC. En SIMA será el responsable de ofrecer «asesoramiento sobre estrategia e inteligencia de ámbito europeo a clientes, empresas catalanas con presencia internacional y compañías internacionales, que necesiten fortalecer su presencia institucional en Cataluña o planifiquen una expansión global».

Una larga carrera policial

Sallent (Barcelona, 1972), licenciado en Filosofía, ingresó en los Mossos en el año 1997. Después de pasar por la comisaría general de Relaciones Institucionales y Protocolo y la comisaría general de Información, en 2019 el conseller Miquel Buch lo designó jefe del cuerpo en sustitución de Miquel Esquius. En noviembre de 2020 el conseller Miquel Sàmper volvió a nombrar a Trapero jefe del cuerpo y cesó nuevamente a Sallent. Con la llegada de ERC a Interior, Sallent, formando binomio con el comisario Josep Maria Estela, volvió a tomar el control del cuerpo. Finalmente, en 2022 asumió la figura de comisario en jefe, tras la destitución de Estela.