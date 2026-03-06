El comisario y exjefe de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent se retira, de momento. Sallent ha solicitado una excedencia del cuerpo de la policía de la Generalitat. Así lo ha avanzado ‘El País’ y ha confirmado El Món. El comisario, que actualmente dirigía la región metropolitana sur, era uno de los últimos mohicanos que se resistía a la involución que dirigen el actual comisario en jefe, Miquel Esquius y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.

Sallent fue jefe de los Mossos en dos etapas diferentes, entre junio de 2019 y noviembre de 2020 y entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue destituido con la entrada del Gobierno de Salvador Illa. Sallent dirigió la modernización del cuerpo, la tecnificación, puso en la agenda el uso de la inteligencia artificial y dotó de más recursos a la unidad de drones, la lucha contra la ciberdelincuencia y el crecimiento e instauración de la unidad marítima, como paso previo, para incorporar a los Mossos en Puertos y Aeropuertos.

El mayor Josep Lluís Trapero conversa con Eduard Sallent/ACN

Puigdemont y los laureles

Por otro lado, Sallent dirigía los Mossos durante el debate de Investidura de Salvador Illa, cuando regresó de manera fugaz el presidente en el exilio Carles Puigdemont. Un brevísimo regreso en el cual no se pudo practicar la detención ordenada por el juez instructor del Proceso, el magistrado Pablo Llarena. Una no detención que ha supuesto la apertura de una investigación judicial contra cuatro Mossos. Sallent aprovechó una rueda de prensa anterior a su relevo para criticar con dureza el comportamiento de Puigdemont durante el 8 de agosto.

Sallent, además, se encontraba ahora en pleno proceso judicial por la creación, a finales de etapa de la presidencia de Pere Aragonès, y con Joan Ignasi Elena, como consejero de Interior, de otra plaza de mayor. De hecho, el único que ostenta estos galones es el actual director de la policía. Sallent optó a la plaza junto con una comisaria de la máxima confianza de Trapero, Alícia Moriana. El comisario ganó los laureles de mayor, pero Moriana impugnó judicialmente las bases del proceso, así como los sindicatos de confianza de Trapero. El proceso aún está en marcha aunque un juzgado avaló su candidatura.