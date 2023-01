Una votació interna a l’ANC tomba la proposta de la llista cívica

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha tombat en una votació interna la proposta de la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, d’impulsar una llista cívica independentista per enfrontar-se als partits tradicionals en les pròximes eleccions catalanes. La reunió d’aquest cap de setmana, que va ser molt tensa, demostra que la idea encara ha de madurar molt i mostra la divisió important que hi ha en la direcció de l’entitat, que ha intentat treure ferro al resultat de la votació i ha assegurat que el debat que es va generar va ser “ric i intens”.

En un comunicat publicat a última hora d’aquest diumenge, l’ANC reconeix que les votacions del ple extraordinari “per ara” deixen en un calaix la idea de la llista cívica que volia Feliu, però també assegura que el “compromís” de l’entitat amb el seu full de ruta i amb la llista cívica continua “del tot vigent” perquè així es va aprovar en l’última assemblea general, celebrada el maig del 2022. De fet, el full de ruta de l’ANC parla clarament d’una “llista cívica” al marge dels partits.

Dolors Feliu a la manifestació de l’ANC contra el delicte de desordres públics agreujats / Mireia Comas

Després de la tensió de les últimes reunions, amb un Secretariat Nacional pràcticament dividit a parts iguals per la qüestió de la llista cívica, la direcció de l’ANC ha anunciat una solució de compromís que implica traslladar el debat a les comissions, les assemblees territorials i les bases, que prendran “la decisió final” en una consulta que tindrà lloc durant la pròxima assemblea general ordinària de socis.

Una proposta que genera dubtes a dins i a fora de l’entitat

La proposta de l’ANC de crear una llista cívica fora dels partits independentistes per concórrer a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya ha generat molts dubtes tan a dins –com demostren els debats i les votacions d’aquest cap de setmana– com a fora de l’entitat. Des de gairebé el mateix dia de l’anunci fet per la presidenta de l’ANC, la llista cívica ha provocat més recels que adhesions, entre altres coses pel fracàs d’experiències anteriors com Primàries, que van acabar sense massa representació municipal i, en canvi, van restar vots importants a les llistes independentistes.