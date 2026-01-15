El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Interior obre un expedient a l’ANC per la protesta contra el rei a Montserrat
15/01/2026 15:44

La Generalitat ha obert un expedient sancionador per la protesta contra el rei que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va convocar durant una visita de Felip VI a Montserrat el passat estiu. Així ho ha denunciat aquest dijous l’entitat, que qualifica aquest procediment encetat pel Departament d’Interior com un “greu atac a la llibertat d’expressió” i que ja ha presentat al·legacions al respecte.

En un comunicat fet públic aquest migdia, l’ANC indica que -més enllà de les al·legacions- han demanat l’arxivament de l’expedient sancionador obert “per no ser sancionable l’exercici del dret de manifestació com a dret fonamental”. L’entitat presidida per Lluís Llach critica que l’atestat policial d’aquell 23 de juny està basat en “fets absolutament falsos” i que “inclou descripcions de fets artificiosos per justificar la seva actuació i sancions administratives”. Reiteren d’aquesta manera que “no existeix cap prova que acrediti cap agressió” per part dels manifestants i afegeixen que els “moments de tensió” que es van poder viure van ser “generats per les empentes i dels cops de porra dels Mossos d’Esquadra contra els manifestants”.

La desobediència civil no és un delicte. És una expressió democràtica que vol protegir drets fonamentals. I es fa encara més necessària quan aquests drets són restringits per aquelles institucions que haurien de garantir-los. Defensar la protesta pacífica, la llibertat d’expressió i la desobediència com a eina legítima és defensar la democràcia”, insisteixen en la nota.

Petició de dimissió de la consellera Parlon

Cal recordar que l’ANC ja va demanar a principis del passat mes de juliol la dimissió de la conselleria Núria Parlon precisament pel dispositiu policial en la protesta a Montserrat, que va acabar amb dues persones denunciades i una dotzena més identificades pels Mossos. En canvi, el Govern va defensar en aquell moment que el desplegament va ser “adequat” per celebrar l’acte “amb total normalitat”.

