L’Assemblea Nacional Catalana ha rebutjat la proposta del nou model de finançament pactat per Esquerra Republicana i el govern espanyol perquè, segons ha remarcat, no representa “un canvi de model” i és un model basat en el “dèficit fiscal” i que, en conseqüència, “no altera les regles que fan possible l’espoli fiscal del país”. En un posicionament acordat en el ple que el Secretariat Nacional va celebrar a Flix el passat 17 de gener, l’entitat defensa que “els 4.700 milions d’euros addicionals no representen una correcció del dèficit fiscal estructural, sinó una redistribució derivada del creixement conjuntural de la recaptació” i, en aquest sentit, ha reclamat als partits que no validin l’espoli fiscal i que, per tant, rebutgin la proposta tal com està plantejada. En aquest sentit, l’Assemblea alerta que “l’independentisme necessita un canvi d’estratègia amb urgència” i demana un front comú dels partits: “la suma de la unitat política amb les manifestacions populars proporcionen la força necessària per enfrontar-se a l’Estat espanyol i avançar cap a la independència, l’única manera de posar fi a l’espoli fiscal”.
AEl comunicat s’ha fet públic en una roda de premsa celebrada a la seu de l’ANC, on hi han intervingut la vicepresidenta Nohemí Zafra, el coordinador d’Estratègia i Discurs, Benet Oliva, i David Ros, de la sectorial d’Economistes de l’Assemblea. Oliva ha dit que la proposta acordada entre ERC i el govern espanyol està “mancada de concreció”, i ha situat diversos incompliments de l’acord d’ERC amb el PSC per investir Salvador Illa. Entre aquests, ha apuntat que no s’ha intentat negociar “un nou model de finançament per a la Generalitat de Catalunya basat en la negociació bilateral amb l’Estat” i que a hores d’ara no s’ha assolit que la Generalitat “gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya”, dos punts clau del pacte signat entre republicans i socialistes. Tampoc s’ha obtingut, segons Oliva, el punt més importat per reduir l’espoli fiscal que recollia l’acord: que l’aportació catalana a les finances de l’Estat estigui limitada pel principi d’ordinalitat.
Per la seva banda, Ros ha subratllat que els 4.700 milions “addicionals” anunciats pel líder d’ERC, Oriol Junqueras, són un “miratge”, i ha assenyalat que aquesta quantitat prové de la recaptació tributària, i una “part substancial” és de Catalunya i, per tant, “quan aquest pastís creix totes les parts reben més ingressos, fins i tot si no es modifica cap regla del sistema de finançament”. “Confondre aquest efecte automàtic amb un guany derivat d’un nou model és l’error central del relat actual”, ha sentenciat. Davant això, l’entitat presidida per Lluís Llach afirma amb contundència que “no hi ha garanties sobre el compliment del principi d’ordinalitat, ni mecanismes transparents que permetin verificar l’impacte estructural de l’acord”.
“El debat que hauríem de tenir tots és com trencar amb Espanya”
Finalment, la vicepresidenta de l’ANC ha remarcat que el debat que hauria de tenir l’independentisme és “com trencar amb Espanya” perquè és l’encàrrec que la ciutadania els hi van fer l’any 2017 i ha afegit que “qualsevol acord econòmic no serveixi com excusa per aturar la lluita per la independència, atès que el millor model de finançament serà l’estat propi”. En aquest sentit, Zafra ha centrat les seves reivindicacions en quatre aspectes: unitat estratègica dels partits, “rebuig frontal” al maquillatge de l’espoli, exigència als partits perquè no caiguin en el parany d’arribar a acords amb l’estat espanyol i una crida a la ciutadania per a la mobilització permanent.
La dirigent de l’entitat independentista ha reclamat un canvi a l’independentisme basat en la unitat estratègica perquè, segons ha subratllat, “la divisió i la desmobilització només generen retrocés i feblesa”. “La suma de la unitat política amb les manifestacions populars proporcionen la força necessària per enfrontar-se a l’Estat espanyol i avançar cap a la independència, l’única manera de posar fi a l’espoli fiscal”, ha reivindicat, i ha instat els partits a “no validar l’espoli fiscal” i rebutjar la proposta de finançament tal com està plantejada i, en canvi, se sumin forces per a denunciar i revertir “l’escandalosa i insostenible situació d’espoli fiscal”. Finalment, ha constatat que “la represa dels carrers pel poble català és la clau de la força de Catalunya”.