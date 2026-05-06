Lidl llança el set de cinc làmpades solars per a jardí i terrassa per menys de 4 euros

Reconeix-ho. Portes setmanes mirant la teva terrassa o aquell racó del jardí pensant que li falta una mica de “màgia” quan es pon el sol. (Sí, nosaltres també hem passat per aquest moment de voler una il·luminació de revista sense haver de trucar a un electricista).
La bona notícia és que la solució no requereix ni cables, ni piles, ni una inversió que et deixi tremolant el compte corrent. Lidl ho ha tornat a fer i aquesta vegada el bombàs és dels que fan època.
A partir d’aquest dilluns, la cadena alemanya posa a la venda un producte que desapareixerà dels estants en qüestió de minuts. Es tracta d’un set de cinc llums solars que canviarà per complet les teves nits d’estiu.
El que ha deixat tothom amb la boca oberta no és només el seu disseny funcional, sinó el seu preu. Estem parlant que cada punt de llum et surt a poc més d’un euro. És, senzillament, imbatible.
Il·luminació intel·ligent per menys del que costa un cafè
Segur que has vist opcions similars en botigues de decoració de luxe que no baixen dels 40 euros. Doncs bé, Lidl llança aquest pack de cinc unitats per només 5,99 euros. Un regal per a la nostra butxaca.
Aquests llums de la marca Livarno Home són la definició d’eficiència. No consumeixen llum elèctrica perquè funcionen amb energia solar. Es carreguen durant el dia i s’encenen sols quan comença a fer-se fosc.
El secret del seu èxit és la seva senzillesa. Compten amb una pica d’acer inoxidable que es clava directament a terra, en un test o a la gespa. Sense instal·lacions complicades i sense trencar-te el cap.
Malgrat el seu preu mini, no escatimen en qualitat. Estan fabricats per aguantar la intempèrie. Tenen protecció contra salpicadures d’aigua, així que no hauràs de sortir corrents a recollir-los si cau un xàfec d’estiu.
Has de tenir en compte un detall tècnic clau: cada llum compta amb un LED de llarga durada i un interruptor manual per si prefereixes mantenir-los apagats en nits concretes. L’autonomia és sorprenent per a la seva mida reduïda.
L’efecte “chill out” immediat a la teva llar
Moltes vegades pensem que per tenir un jardí acollidor necessitem grans focs, però el secret dels paisatgistes és la llum ambiental. Aquests llums creen punts de llum suaus que delimiten camins i ressalten les teves plantes preferides.
En ser un set de cinc, tens joc suficient per crear una filera a la vora d’un balcó o repartir-los per diferents testos. El resultat és aquest ambient relaxant que convida a allargar els sopars amb els amics.
El millor és que la llum és blanca i neta, cosa que aporta un toc modern i cuidat. No és aquella llum groguenca i mortuòria dels models barats d’abans. Aquí Lidl ha fet un salt de qualitat visual important.
Sabies que també pots fer-los servir dins de casa si tens una zona amb molta llum? Si els col·loques en un test a prop d’un finestral, a la nit tindràs una llum de cortesia preciosa sense gastar ni un cèntim de llum.
La comoditat que s’activin mitjançant el seu sensor d’obscuritat integrat és total. T’oblides d’interruptors. Tu només gaudeix de com la teva terrassa cobra vida pròpia quan el sol s’amaga rere l’horitzó.
A més, en ser d’acer inoxidable, el manteniment és pràcticament nul. Un drap humit de tant en tant per treure la pols del panell solar i estaran sempre a punt per brillar amb força.
Per què volen cada vegada que surten a la venda?
No és la primera vegada que Lidl aposta per la il·luminació solar, però aquest format de pack estalvi és el més desitjat pels clients habituals. És la forma més barata de renovar l’exterior d’una casa sense cap esforç.
L’experiència ens diu que aquest dilluns les cues a la secció de basar seran importants. Els productes de jardí de Silvercrest i Livarno Home tenen una fama guanyada a pols per la seva durabilitat i disseny.
La nostra recomanació és que siguis de les primeres a arribar al supermercat. Aquest tipus de xollos solen aparèixer al catàleg setmanal i, una vegada que s’exhaureixen, poden passar mesos fins que tornen a estar en estoc físic.
Si tens la sort de comptar amb un Lidl a prop, no perdis l’oportunitat. Fins i tot si no tens jardí, en una simple jardinera de balcó queden espectaculars i li donen aquest aire premium que totes busquem.
És el moment d’avançar-se a la temporada alta. En un parell de mesos, quan la calor piqui de debò, tothom buscarà aquestes solucions i els preus en altres superfícies seran molt més elevats que aquests 6 euros.
Un tip d’experta que no pots oblidar: assegura’t que el panell solar rebi llum directa almenys 6 hores al dia. Com més càrrega rebin, més brillant i duradora serà la llum que et regalaran durant la nit.
Una decisió intel·ligent per a la teva factura de la llum
En els temps que corren, qualsevol estalvi en el consum elèctric és benvingut. Optar per tecnologia solar per a la il·luminació exterior és una de les decisions més lògiques que podem prendre a la nostra llar.
No només estalvies en la compra inicial, sinó que el cost de manteniment és zero euros durant tota la vida útil del producte. És la decoració sostenible que, a més, cuida de la nostra butxaca de forma real.
Al final, es tracta de gaudir del nostre espai. No cal una reforma integral per sentir-te a gust. A vegades, cinc petits punts de llum són suficients per transformar un espai avorrit en el teu racó preferit del món.
Nosaltres ja tenim clar que dilluns anirem a buscar el nostre set. És d’aquelles compres que et fan somriure cada nit quan mires per la finestra i ho veus tot il·luminat amb gust.
Vols deixar que el teu veí s’emporti l’últim pack o vols ser tu qui presumeixi de jardí de luxe pel preu d’una pizza? La resposta sembla bastant clara.
Sincerament, poques vegades una cosa tan barata genera un canvi tan gran. Ens veiem al passadís central del Lidl!