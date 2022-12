La Brimo dels Mossos perd 50 agents en un any i mig

La unitat d’elit d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra, la Brigada Mòbil (Brimo), va curta de personal. De fet, els comandaments han emès un crit d’alerta a la Prefectura per tal que es posi les piles i reposi efectius. Segons ha pogut saber El Món, la unitat central antiavalots ha perdut 50 efectius en un any i mig. Una xifra que suposa el 10% de la tropa. Actualment, aquesta brigada altament especialitzada compta amb 456 efectius. Un nombre molt per sota de la ràtio necessària de dragons, nom que reben els antiavalots dins el cos.

De fet, els càlculs més justos apuntaven que calia arribar als 600 efectius, incrementant pel capbaix en cent persones els efectius de la unitat. Però ni tan sols s’han reposat les baixes, esperant convocatòries i concursos de trasllat que es demoren, i més quan els seus integrants necessiten, en principi, haver cursat la formació específica d’ordre públic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Molts trasllats, el pas de diversos agents a segona activitat per causa de l’edat i alguna jubilació són la causa d’un degotall que està tensionant els “quadrants horaris d’una brigada que està en guàrdia 24 hores al dia”.

Un efectiu de la Brimo en una operació, en una imatge d’arxiu

Els comandaments ja es van queixar al setembre

La Brigada Mòbil, actualment dirigida per un respectat veterà com l’intendent Xavier Pastor, ja va traslladar el seu malestar en la reunió de treball de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), de la qual depèn, el passat 14 de setembre. Ja aleshores, la unitat estava quaranta efectius per sota de la relació de llocs de treball. “La situació ha empitjorat. La sort és la devoció dels integrants, que fan meravelles amb els quadrants per no deixar buits els torns”, indiquen des de la Brimo.

La promesa de la Prefectura, fins a la sortida com a cap del cos del comissari Josep Maria Estela, era mirar “d’accelerar” els “oferiments o els concursos oposició” per poder reposar eks efectius que falten a la Brimo. Però, de moment, només s’han començat a treballar les bases de cara el proper mes de gener. Ara bé, la prioritat no serà la Brimo i ni, per descomptat, la seva germana l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). De moment, la persoectiva és prioritzar el Grup Especial d’Intervenció, la unitat aquàtica, els Tedax i Muntanya. “Ja se sap… l’ordre públic no està de moda”, comenten amb un punt de resignació des de la Brigada. Ara el comissari en cap, Eduard Sallent, haurà de negociar amb la Brimo per tal de resoldre el veritable “neguit” que pateixen per la pèrdua de recursos humans.

Dificultat d’accés a la Brimo

Un dels problemes que s’al·leguen des de la direcció uniformada dels Mossos és que la Brimo “no és tan fàcil de reposar”. És una “unitat delicada” amb un alt grau d’especialització i entrenament”. “Tenim gent a la Brigada en comissió de servei que, per exemple, no ha fet o completat el curs d’ordre públic”, indiquen. “S’ha de fer el més aviat possible el concurs per reposar efectius, anem més justos que un pany de cop, i si s’embolica la troca, cal tenir tots els forats tapats”, apunten les mateixes fonts. “La dedicació dels agents supleix moltes mancances”, insisteixen. Un dels problemes més habituals són els canvis d’horari sobtats i que ja es realitzen de manera generalitzada.

En aquest sentit, recorden que paral·lelament a la incorporació de futurs integrants de la Brimo i, si s’escau, el seu increment, s’ha de racionalitzar el parc mòbil o fins i tot, les mateixes instal·lacions. En aquest sentit, també cal pensar que es necessitaran caporals i sergents, per mantenir la mateixa estructura de comandament i operativa que té la unitat. “La feina que té assignada la Brigada no només són manifestacions”, subratllen des dels antiavalots. En aquest sentit, les dades els avalen. Durant el 2021 van actuar en un total de 286 manifestacions i protestes, però també fan vigilàncies d’infraestructures crítiques contra l’amenaça jihadista, desnonaments crítics, controls, detencions d’alt risc, suport al Grup Especial d’Intervenció, o, per exemple, la cura de la seguretat en grans esdeveniments com partits de futbol d’alt risc, entre moltes d’altres.

Un membre de la Brimo colpeja un manifestant/Jordi Borràs

“Una unitat vital”

El Sindicat de Policia de Catalunya considera que la Brimo és una “unitat vital”. “Només ens adonarem de la importància de la seva existènciaquan hi ha aldarulls al carrer!”, assegura el portaveu del SPC en declaracions a El Món, David Miquel. “Un 10% és moltíssim, cal tornar a la normalitat d’efectius”, afegeix. Per la seva banda, el sindicat USPAC asseveren que “és una especialitat prou gran perquè es faci un concurs-oposició de forma bianual”. De fet, recorden que així s’hi va comprometre la secretaria general de Recursos Humans del cos quan es va dissenyat un futur concurs genera de promoció i especialitzats.

Tant important és aquesta unitat que en va ser la protagonista absoluta de la comissió d’estudi sobre el model policial que fa dues setmanes es va cloure al Parlament, només igualada per la Comissaria General d’Informació. Els seus mètodes de treball, arsenal, material i recursos així com el seu control i supervisió han estat projectats en les conclusions aprovades. Ara bé, a l’aire ha quedat el nombre d’efectius que calen per una població cada cop més nombrosa i amb més riscos d’ordre públic. “La ratio ha baixat quan hauria d’haver pujat”, retreuen.