La ‘brimo’ francesa provoca enfrontaments amb els independentistes corsos

Primers aldarulls després de l‘enterrament divendres d’Yvan Colonna, la icona de l’independentisme cors assassinat a en una presó francesa. Just dos dies després del seu funeral multitudinari, Còrsega ha registrat els primers incidents tot i trobar-se en dies de “dol”. En aquesta ocasió, les protestes s’han dirigit contra la policia francesa. Unes manifestacions contra els antiavalots francesos per un vídeo dels uniformats cantant la Marsellesa durant l’enterrament de Colonna que han acabat amb incidents. Aldarulls que han recordat els viscuts fa tres setmanes quan Colonna va ser atacat a la presó.

El vídeo, difós pel diputat cors Jean-Félix Acquaviva al seu compte de Twitter, i suposadament gravat a les tres del migdia del 25 de març -data de les exèquies a Cargèse- mostra la caserna de Furiani, on residien els CRS de la policia francesa -la brigada mòbil de la República- cantant la Marsellesa. Un vídeo pel que el diputat ja ha demanat explicacions al ministeri de l’Interior, que precisament, dirigeix les negociacions per un virtual estatut d’autonomia cors. Diverses organitzacions van convocar concentracions davant les casernes del CRS a Furiani i Asprettu, a quarts de sis de la tarda, per mostrar la indignació que havia generat el vídeo.

Comme cela semble être le cas,les CRS à Furiani "fêtaient" à l'heure de l'enterrement,la mort d'Yvan Colonna en chantant La Marseillaise,avec des cris d'allégresse. La haine pure…Un scandale de trop.Nous demandons immédiatement des comptes au @gouvernementFR. #YvanColonna pic.twitter.com/aMrVNBVsw6 — Jean-Félix Acquaviva (@JF_Acquaviva) March 26, 2022

Les crides a la participació van reeixir i les protestes van acabar amb aldarulls i una dura actuació policial de dispersió en les dues localitats. De fet, segons recullen diversos mitjans de l’illa, els CRS van disparar bales de goma i gasos lacrimògens als manifestants. Fins ben entrat el vespre es van viure corredisses, foc, fum, gasos i maniobres de dispersió dels uniformats antiavalots. Els concentrats replicaven amb còctels molòtov contra les unitats policials. Les reaccions de les formacions corses no es van fer esperar. Corsica Libera va qualificar els cants de “provocació gratuïta i infame”. Gioventu Libera va emetre un comunicat amb què entenia que “els guardians de l’Estat estaven contents per la mort d’un patriota”. Així mateix, exigeixen “una vegada més, la sortida de les forces d’ocupació”. El Partitu di a Nazione Corsa ho titlla “d’escàndol i exigeixen explicacions al govern sense ambigüitats ni retards”. Per la seva banda, Core in Fronte també ho descriu com una “provocació inacceptable” i l’Assemblea di Corsica assegura que la “policia francesa està encantada que Yvan Colonna hagi estat assassinat per un gihadista”. També és força contundent el comunicat Partitu Femu a Corsica que defineix la situació com “pur odi colonial”.