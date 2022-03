Còrsega acomiada Colonna i l’enalteix com a “heroi per l’eternitat”

Darrer adéu a Yvan Colonna. Una multitud ha acomiadat l’independentista cors assassinat en una presó francesa al seu poble natal, Cargèse. Aquest migdia, la bucòlica població costera ha celebrat un funeral a la corsa: catòlic, multitudinari i silenciós.

A la una del migdia ja no es podia accedir al poble. De fet, la cua de cotxes per arribar era de tres quilòmetres. Els serveis de seguretat corsos han blindat el municipi –l’avantatge de ser un mitjà català ha permès a El Món entrar entre la munió de gent que ha omplert el poble.

Recorregut del fèretre per tota la vila natal de Colonna

El funeral estava programat per a les tres de la tarda amb un guió preestablert. Arribada de la comitiva, recès a la casa familiar, tornada al centre del poble, on esperava la gent i els frares responsables de la cerimònia. Entre aquests, el president del Consell executiu de la Col·lectivitat territorial corsa, Gilles Simeoni, així com diversos diputats i alcaldes i diverses autoritats. El trajecte de cinquanta quilòmetres entre Ajaccio i Cargèse era ple de petites comitives amb banderes corses i pancartes en record d’Yvan Colonna. Els comerços a peu de carretera eren tancats amb rètols que advertien que estarien tancats fins a les quatre. Assistien al funeral.

Assistents al comiat multitudinari d’Yvan Colonna, el líder independentista de Còrsega mort després d’un atac a la presó / Q.S.

Un cop arribat el vehicle fúnebre, i després de dues hores d’espera sense cap paraula i amb un recolliment extraordinari, s’ha descarregat el taüt i han portat el fèretre cobert amb la bandera corsa, per tot el poble, carregat a les espatlles, amb relleus dels portadors de tant en tant. Els seguia un seguici en absolut silenci fins a l’església catòlica on s’han celebrat les exèquies. L’era del davant era plena com un ou, amb banderes corses, sardes, ikurriñes basques i de la Bretanya.

De “soldat el poble” a “heroi etern”

El capellà Pierre Jean Franceschi ha dit la missa en cors, “la llengua que Yvan estimava per sobre de tot”. Una homilia sentida, de record, amb agraïment a les autoritats assistents, i en record de la “passió” amb què Colonna vivia Còrsega. L’ha definit, tot i “l’abatiment” que sentia, com un home amb valors i compromès amb la lluita del poble cors per a la seva llibertat.

La gentada que s’ha acostat al funeral enaltien Yvan: si fins ahir era el “soldat del poble” avui ha esdevingut el “un heroi etern”. “És així, el nostre heroi” deien un pare i el seu fill després de la missa, visiblement colpits per la cerimònia. Amb la missa s’acaba el dol oficiós i presumiblement pot esclatar el que nomenen com la “còlera”. De moment, hi ha una proposta de gran manifestació per continuar la pressió contra París i el procés de negociació d’una virtual autonomia. De moment, encara no hi ha data.