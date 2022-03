Mor Yvan Colonna, el mite de l’independentisme cors

El líder de l’independentisme cors, Yvan Colonna, ha mort aquest vespre tres setmanes després de l’intent d’assassinat per asfíxia d’un pres gihadista al centre penitenciari d’Arles. La mort s’ha registrat a l’hospital de Marsella on es trobava en coma. Una agressió que ha esperonat les protestes les darreres setmanes a la illa i ha forçat Emmanuel Macron ha oferir més autonomia, més inversió pública i l’acostament dels presos polítics.

Colonna complia cadena perpetua en un règim especial en ser condemnat per l’assassinat del prefecte de la República Francesa a Còrsega, Claude Erinac, el 6 de febrer de 1998. Una condemna emboirada per un procés judicial poc clar i enmig d’una guerra bruta de l’Estat francès contra l’independentisme cors. El procés a Colonna va trigar perquè va romandre amagat a l’illa durant 4 anys sense que cap dels serveis de seguretat francesos el poguessin detenir.

Continuen les protestes i podria escalar la tensió

De fet, aquest vespre diversos col·lectius independentistes havien convocat protestes per l’intent d’homicidi de Colonna, tot i que la tensió als carrers havia baixat. Dues concentracions d’un centenar de persones davant els palaus de les prefectures d’Aiacciu i de Bastia, dues de les principals ciutats corses, indicaven que el nivell de crispació sociopolític, havia baixat, o com a mínim, agafava aire. La mort de Colonna, però, fa imprevisible la reacció popular. Tota l’illa mostra el seu suport de manera clandestina o oberta, a través de cartells, pasquins, comentaris o fins i tot, còmics. Les entitats sobiranistes corses esperaven la mort de Colonna que s’ha esdevingut després que Paris hagi promès més competències, reconeixement i fons públics per intentar asserenar els ànims.

Algunes fonts apuntaven que Colonna ja era mort, però que el govern francès ha esperat per anunciar-ho un cop les protestes s’havien reduït a concentracions i s’havien iniciat les converses amb les autoritats regionals corses, des del 2017 en mans del nacionalisme cors. No és sobrer recordar que Emmanuel Macron va tenir el suport de gran part del sobiranisme cors a les presidencials.