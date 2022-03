Continua la revolta al carrer per l’independentista cors en coma

Continuen les revoltes a Còrsega per l’atac que ha deixat en coma un pres independentista. Els manifestants, que de nou han sortit en massa aquest diumenge a la tarda, s’han trobat amb la policia davant de la prefectura de Bastia, en una nova protesta contra la brutal agressió que va patir fa una setmana el pres independentista Yvan Colonna, en un episodi no aclarit en què va ser atacat sense cap mòbil conegut per un altre reclús. Colonna compleix condemna a cadena perpetua per l’assassinat a trets del prefecte de Còrsega l’any 1998, i va ser a la presó d’Arles –al departament de Marsella– on va patir l’atac.

La manifestació l’havien convocat els sindicats i partits independentistes de Còrsega i finalment hi han assistit unes 10.000 persones, segons el diari Corse Matin. La policia ha resposta a la protesta amb gasos lacrimògens. Per ara no hi ha constància que hi hagi ferits, però durant els enfrontaments s’han llençat objectes i còctels Molotov.

La brutal agressió d’un altre recús el va deixar en coma

Yvan Colonna continua en coma després de la brutal agressió que va patir d’un altre pres de la presó d’Arles, un islamista condemnat per terrorisme. Concretament, va ser el dia dos de març quan el jihadista Franck Elong Abé el va escanyar amb les mans al pati de la presó fins a l’asfíxia, cosa que li ha provocat el coma que encara pateix. De fet, l’agressió va ser tan brutal que se’l va arribar a donar per mort, però finalment es va saber que els serveis mèdics de la presó l’havien aconseguit reanimar amb un massatge cardíac.

La policia francesa el 9 de març a Ajaccio, en una de les protestes contra l’agressió que va deixar en coma el pres independentista cors Yvan Colonna / Foto: Pascal Pochard Casabianca/AFP/dp / Europa Press

El motiu d’aquesta terrible agressió encara no s’ha aclarit, un dels motius que ha provocat la fúria dels manifestants que aquest diumenge s’han enfrontat amb la policia francesa. Ja feia temps que hi havia molta tensió per la situació d’Yvan Colonna. El seu entorn feia anys que intentaven que es revertissin les dures condicions a què estava sotmès el reclús des del seu empresonament i que se’l traslladés a un centre penitenciari de Còrsega, ja que la presó d’Arles, a prop de Marsella, queda molt lluny de l’illa per a les visites dels seus familiars.