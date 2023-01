El Govern assumeix que no hi haurà taula de diàleg i passa a la següent fase

El Govern de la Generalitat ja ha assumit que a curt termini no hi haurà taula de diàleg amb el govern espanyol. “No l’esperem ni en els propers dies ni setmanes”, ha assegurat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, en roda de premsa després del Consell Executiu. El Govern ha assegurat que si no s’ha reunit la taula de diàleg és pel “soroll” que hi ha hagut en les darreres setmanes per la reforma del Codi Penal al Congrés dels Diputats. “Han prioritzat en minimitzar el soroll que complir el compromís”, ha assegurat Plaja.

Consell executiu del Govern de la Generalitat presidit pel president Pere Aragonès / Rubén Moreno

Incomprensió al Govern

El Govern del a Generalitat considera que els acords de la taula que es van pactar el juliol “ja s’han complert”. Amb tot, la portaveu de l’executiu afirma que “costa d’entendre que un cop complerts els compromisos no s’hagi reunit [la taula]” i ha volgut posar valor als resultats adquirits, ja que considera que s’ha avançat en la carpeta de la desjudicialització.

Següent fase de la taula

Alhora, el Govern ha comunicat públicament que vol passar a la següent fase del diàleg i manté que aposta per la millor resolució del conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol és a través d’un referèndum pactat. “El Govern seguirà amb les negociacions. Volem la resolució del conflicte polític i això passa perquè els catalans puguin votar”, ha assegurat Plaja.

En aquest context, l’aposta clara del president de la Generalitat, Pere Aragonès, és un Acord de Claredat, tal com va comunicar al Parlament durant el debat de política general del setembre passat. Es tracta de la següent fase a la qual vol passar el Govern i Esquerra Republicana i per això vol que es converteixi en un consens de país. De fet, els republicans ja van proposar una fórmula sobre l’Acord de Claredat, que seria un referèndum amb un 50% de participació i un 55% de suport a la independència.