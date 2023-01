Aitana, indignada: “Fan servir la meva imatge per promoure l’odi”

Aitana ha acaparat centenars de titulars al llarg del 2022, un any en el que ha triomfat professionalment gràcies a la seva primera sèrie i la gira que l’ha portat a diferents punts d’Espanya. Ara bé, en l’àmbit personal no ha estat tan afortunada tenint en compte que ha trencat amb la seva parella quan feia poc que havien començat a viure junts. Amb tot, la cantant catalana reconeix que ha après moltíssim i s’ha volgut mostrar agraïda a la vida en general en un post d’Instagram en què ha fet un recull dels millors moments: “Més del 2022. Quina bogeria d’any, ple d’experiències, persones, llocs, emocions, aprenentatge. Marcat per sempre”, ha escrit.

Aitana agraeix tot el que ha après aquest 2022 | Instagram

Aitana, enfurismada pels muntatges que han creat amb la seva cara

Com dèiem, però, no tot ha estat de color de rosa per a l’exconcursant d’Operación Triunfo. Arran de la filtració de la seva ruptura amb Miguel Bernardeau, ella mateixa va sortir davant de les càmeres per demanar que deixessin de fer guàrdia davant de casa seva en plena matinada perquè passava por. L’expectació mediàtica ha estat molt forta ja que molts volen saber per què han tallat. La seva petició no va tenir repercussió i, finalment, ha pres la decisió de canviar de casa i marxar d’allà. Ara s’ha traslladat a una urbanització amb més seguretat, un dels requisits que hauria buscat.

Ja des de la seva nova casa, més tranquil·la, ha volgut desitjar un bon Any Nou als seus seguidors a través de Twitter. Un dels seus desitjos de cara a aquesta nova etapa? Que la gent deixi de criticar-la tant: “Els meus desitjos per al 2023 no tenen excepcions, se’ls desitjo a tothom i també a aquells que intenten fer servir la meva imatge per promoure l’odi. Està clar que necessiten una ració extra d’amor cap als altres. Tant de bo entre tots aconseguim que el 2023 la falta de respecte per la llibertat de les persones i el menyspreu pel seu origen siguin cosa del passat”, ha etzibat en un comentari que evidencia com està d’enfadada.

Aquest missatge també es pot contextualitzar amb l’última polèmica que l’ha envoltat. I és que McDonald’s, franquícia amb la que ha col·laborat recentment, ha anunciat un nou menú i els detractors d’Aitana ho han aprofitat per carregar contra ella. Han aparegut missatges racistes i homòfobs a la xarxa que deien que havia dit ella, el que ha negat taxativament de totes les maneres. Mitjançant muntatges de fotos antigues, han intentat viralitzar-los tot destacant que ella hauria dit que vendrien el seu menú més car als immigrants i als gitanos o que voldria pegar els homosexuals que demanen el seu menú.

Viralitzen muntatges que deixen malament Aitana | Instagram

No han estat uns mesos agradables per a ella i ha hagut de fer front a situacions que no haurien estat fàcils. Aitana està farta de tot això i deixa clar que confia que quedin enrere els mals rotllos per poder gaudir de dotze mesos més en calma i bon humor.