Aitana pren una decisió dràstica i desesperada després de la ruptura

Aitana ha trencat amb Miguel Bernardeau en plena campanya de promoció de la sèrie que protagonitzen junts, en la que estaven intentant dissimular perquè ningú no se n’assabentés. No han pogut evitar que la premsa rosa destapés la notícia, una ruptura molt inesperada que ha deixat els fans amb la boca oberta. L’expectació que els envolta és molt forta, el que provoca que la cantant tingui la porta de casa plena de paparazzi dia i nit.

Aquesta situació la té totalment farta i li preocupa, tal com reconeixia en les úniques declaracions que ha concedit des que se sap que han tallat: “Si us plau, que no vinguin fotògrafs a casa. Hi ha homes a la porta de matinada i jo estic sola, així que tinc por“. Els fans han acusat una periodista de Cuatro d’haver filtrat la seva adreça i han començat a insultar-la, però ella ho ha negat.

Doncs bé, ara acaba de sortir una informació nova que complica encara més aquesta història. El programa de Ana Rosa ha revelat que Aitana vol deixar la seva relació d’amor enrere, així com tota la rutina que feia amb el seu xicot. No ajuda tenir els periodistes a la porta de casa tot el dia fent-li preguntes sobre el tema, això està clar. I, per aquest motiu, l’exparticipant d’Operación Triunfo hauria decidit traslladar-se.

Aitana i Miguel Bernardeau promocionen la primera sèrie junts | Antena 3

Aitana vol fugir dels fotògrafs que la persegueixen

La casa en la que viu ara és la que va comprar-se quan la relació amb el Miguel va ser més formal, ja que es tractava d’un xalet enorme situat a pocs metres de la casa de la família del xicot. Allà estaven vivint junts fins que els fotògrafs van adonar-se que el noi passava cada vegada menys temps entre aquelles parets. Ella està “molt atabalada” per la pressió mediàtica que l’envolta i vol fugir, ja que s’ha adonat que només la deixen tranquil·la si marxa d’allà. Tampoc no li agradaria estar tan a prop de la família del nòvio, amb la que s’havia unit molt darrerament.

De moment no se sap si té 100% decidit fer aquest canvi de vida i com ho farà, si vendrà la casa o la llogarà. També és possible que el trasllat sigui temporal fins que la premsa s’oblidi del tema una mica i pugui tornar a la casa sense haver d’anar esquivant els micròfons.