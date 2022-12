Aitana estrena casa nova: tots els detalls del xalet de 800.000 €

Aitana no vol saber res de Miguel Bernardeau i la relació que mantenien fins fa poques setmanes, quan va filtrar-se a la premsa la seva inesperada ruptura. Semblava que estaven millor que mai i que havien deixat els rumors de crisi enrere, però res més lluny de la realitat. En plena promoció de la sèrie que han fet junts, els periodistes del cor s’assabentaven que l’actor havia deixat de viure amb la catalana.

La pressió de la premsa està sent molt intensa, per la qual cosa la cantant va demanar que deixessin de gravar-la a les portes de casa en plena matinada perquè tenia por. En veure que això no ha canviat res i que la casa està plena de records, ha pres la decisió de marxar d’allà i comprar-se’n una altra.

Aitana i Miguel Bernardeau promocionen la primera sèrie junts | Antena 3

Quants diners ha pagat Aitana per la casa nova?

Vivia amb l’ex en un xalet situat molt a prop del dels sogres des de setembre del 2021. Ara, però, prefereix marxar lluny i és per això que ha escollit una urbanització dels afores de Madrid per viure a partir d’ara. Es tracta d’una zona molt luxosa en la que també tenen casa David Bisbal o Patricia Conde, per exemple.

I com és la torre que s’ha comprat ara? Diez Minutos ha publicat una fotografia de la seva façana i ha donat detalls en exclusiva: “El xalet té 674 metres quadrats distribuïts en tres plantes i un sòtan, tot en una parcel·la de 2.700 m²”. Una casa gegant amb jardí, piscina i garatge. Expliquen que, en aquest cas, tindrà més seguretat i privacitat gràcies a la vigilància que hi ha en la urbanització. Aquesta hauria estat una característica que hauria premiat per sobre d’altres cases que hauria trobat, asseguren.

Així és la nova casa d’Aitana després de la ruptura | Diez Minutos

I quant li ha costat aquest canvi de vida? Segons diuen, la casa tindria un preu de 800.000 € i s’hauria gastat uns quants més en la reforma que necessitava. A més a més, hauria vist complert el somni de construir-se una discoteca a dins de casa i una sala de gravació insonoritzada. La jove de 23 anys s’havia comprat l’altra fa només un any, la que se suposa que vendrà o llogarà per poder fer front a la despesa d’aquesta.

Fonts properes a l’artista, que es va fer famosa gràcies a Operación Triunfo, afirmen que té tantes ganes de començar a viure allà que ha accelerat les obres i ni tan sols farà trasllat: “Ho comprarà tot nou per emprendre aquesta etapa sense records ni reminiscències del seu passat recent”.