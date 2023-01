La grip perd embranzida durant el Nadal i l’atenció primària agafa aire

Els casos de grip han començat a baixar després d’arribar al pic de contagis abans de Nadal i permet que l’atenció primària agafi una mica d’aire, segons es constata amb les dades actualitzades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC). Entre el 26 de desembre i l’1 de gener, l’atenció primària ha atès 53.017 casos d’infeccions respiratòries agudes, un 17% menys que la setmana anterior i un 27% que fa 15 dies.

Aquesta última setmana s’han diagnosticat 5.739 casos de grip, un 31% menys que els 8.290 casos de la setmana abans de Nadal. Pel que fa a la Covid-19, els diagnòstics han caigut un 42% i passen de 4.415 a 2.569 casos, mentre que la tendència de la bronquiolitis també va a la baixa, tot i que a un ritme molt menor i passa de 773 a 703 casos en una setmana. D’aquesta manera, l’evolució de la tripledèmia compleix amb les previsions del departament de Salut, que aposta per mantenir la vigilància dels virus respiratoris, però sense caure en l’alarmisme.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una roda de premsa / ACN

La immunitat de grup manté la Covid a ratlla

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, explicava aquest dilluns que la conselleria estava analitzant la caiguda de la grip per si suposava un increment de la Covid, però de moment sembla que no s’està produint. Els casos de grip suposen el 32% del total, set punts menys que abans de Nadal, mentre que els de Covid són el 3,8%, cinc punts menys. Així mateix, altres virus respiratoris com el rinovirus i l’adenovirus registren increments lleugers respecte a abans de festes.

Salut manté que la millor manera de combatre els efectes de la grip i de la Covid en la gent gran és la vacunació. Segons les dades del departament, el 76% dels majors de 80 anys porten la quarta dosi de la vacuna contra la Covid. El percentatge baixa al 55% si s’amplia el còmput als majors de 60 anys. La cobertura de la vacuna de la grip és molt semblant: 70% per als majors de 80 anys i cau fins al 52% si es compten totes les persones majors de 60 anys.