Malestar al PSC per les filtracions del Govern sobre les reunions dels pressupostos

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha expressat el malestar del seu partit per les últimes filtracions del Govern de Pere Aragonès sobre el contingut de les reunions per pactar els pressupostos del 2023. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Romero ha assegurat que els socialistes van quedar molt sorpresos i decebuts per l’acord parcial que l’executiu d’ERC va desvelar el dimarts. “No són maneres”, ha retret la diputada del PSC, que ha avançat que transmetran el seu enuig als negociadors republicans durant la reunió que tindran aquest matí.

Fonts del Govern van assegurar fa dos dies que ja s’han pactat 147 mesures concretes, valorades en 5.387 milions i que equivalen al 87% de les propostes plantejades pels socialistes. El 13% restant és inviable perquè implica una despesa addicional de 5.000 milions i inclou macroprojectes com el Hard Rock, l’ampliació del Prat o el Quart Cinturó, iniciatives polèmiques que ERC vol desvincular dels comptes. “Els números no ens quadren”, ha assegurat Romero, que xifra en uns 3.000 milions el cost de les propostes que exigeixen.

Alícia Romero, Marta Vilalta i Josep Rius / ACN

La guerra pel relat empantana les negociacions dels pressupostos

La diputada del PSC ha acusat els republicans de voler imposar un relat alternatiu per si finalment no hi ha acord. “Donen xifres per enredar o per buscar el relat per si no s’aproven els pressupostos”, ha lamentat Romero. “No estem còmodes amb la manera de fer d’ERC. Des del primer dia saben les nostres propostes i volem que les acceptin“. Els socialistes mantenen que l’acord de pressupostos ha de ser “total” i no estan disposats a recular després de diverses setmanes en les quals han recordat dia sí i dia també que tenen els mateixos diputats que el Govern i que faran valdre la seva força per imposar el seu model de país a ERC.

Per la seva banda, el Govern manté la calma i ja ha deixat clar que volen pressupostos, però que no tindran manies si han de funcionar amb els comptes prorrogats la resta de l’any. Així, mentre la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, assegurava al matí que ja hi ha una entesa clara amb el PSC i que si no s’ha segellat l’acord, és per “manca de voluntat política”, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deia a la tarda que en cap cas portaran el projecte de pressupostos al Parlament si no tenen un “acord previ” amb els grups.

Aragonès vol rendibilitzar l’actitud negociadora d’ERC a Madrid i a Barcelona, on han votat a favor dels comptes de l’estat i de l’Ajuntament, per forçar els socialistes catalans a aprovar els de la Generalitat, amb el risc afegit per al PSC de quedar en fora de joc si es nega a donar-hi suport.