El PSC i Junts refreden l’aprovació imminent dels pressupostos que vol ERC

El PSC i Junts han tornat a refredar l’aprovació imminent dels pressupostos catalans que vol el Govern d’ERC. Les negociacions per pactar els comptes del 2023 continuen a contrarellotge i l’oposició no sembla disposada a fer cap concessió als republicans. Els socialistes, molestos per les filtracions del Govern sobre el contingut de les reunions prèvies, insisteixen que per tancar un acord l’executiu de Pere Aragonès ha d’acceptar totes les seves propostes, inclosos macroprojectes com el Hard Rock o l’ampliació de l’aeroport del Prat. Per la seva banda, des de Junts alerten que la “paràlisi” de l’acció exterior “dificulta” un acord per als pressupostos.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, havia avisat aquest dimecres al matí que l’actitud d’ERC els ha decebut i, després d’una nova reunió amb l’equip negociador dels republicans ha explicat que no hi ha hagut avenços i que el seu partit espera que el Govern accepti totes les seves propostes. “Cal encaixar les mesures, les que tenen un impacte més important i les que no”, ha dit. Els socialistes veuen “complicat” que hi hagi un acord en les pròximes hores i han confirmat que hi haurà una nova trobada demà al matí. Romero també ha amenaçat de presentar una esmena a la totalitat si el Govern porta els comptes al Parlament sense haver signat un acord amb ells.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès / ACN

Junts aprofita la pressió socialista per tensar més la corda amb ERC

L’exconsellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha advertit en declaracions a l’ACN que la decisió d’ERC de no obrir noves delegacions a l’exterior “dificulta” un acord de pressupostos amb el seu partit perquè consideren que és una “renúncia als interessos nacionals de Catalunya”. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va confirmar dimarts que el Govern no tenia previst ampliar la xarxa de delegacions exteriors el 2023 perquè preferia centrar-se a “consolidar” les que ja té. La frenada de l’obertura de noves delegacions era una de les condicions del PSC per asseure’s a negociar els pressupostos, però la nova consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, va donar a entendre a més d’un mes i mig que no entrava en els seus plans.

Alsina ha explicat que quan dirigia el departament havia previst l’obertura de sis noves delegacions, que fins i tot s’havien pressupostat. Els plans de la consellera de Junts eren inaugurar oficines a la Xina, Israel i l’Índia i una quarta que cobrís Colòmbia, Perú i Equador, mentre que estava previst estudiar l’obertura de dues delegacions més al llarg de l’any. L’exconsellera ha afegit que la política exterior no és l’única discrepància amb ERC: des de Junts insisteixen a deflactar tots els trams de la tarifa de l’IRPF un 3,5%, volen un compromís clar amb el Hard Rock, el Prat i el Quart Cinturó –igual que el PSC– i demanen dotació pressupostària per desplegar al Parlament l’acord entre independentistes que va permetre la investidura d’Aragonès.