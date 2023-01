VÍDEO | Seguidors de Bolsonaro assalten el Congrés del Brasil

Seguidors de l’expresident del Brasil, Jai Bolsonaro, han trencat el cordó policial i han envaït el Congrés del país després d’una manifestació contra Lula da Silva, guanyador de les últimes eleccions i flamant nou president. Segons explica la premsa local, centenars de persones han irromput a la cambra legislativa, mentre que altres es dirigeixen al palau presidencial i a la seu del Tribunal Suprem després de proclamar que volen derrocar Lula da Silva. La policia ha enviat unitats antiavalots per dispersar els manifestants.

🚨URGENTE: Bolsonaristas invadem o STF. Eles destroem nesse momento o plenário. pic.twitter.com/x6NGo45jqy — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Els manifestants s’havien concentrat aquest diumenge davant el Quarter General de l’Exèrcit, a la ciutat de Brasília, i han exigit la intervenció dels militars per detenir Lula da Silva. El ministre de Justícia, Flávio Dino, havia explicat abans de la marxa que estava en contacte amb els diferents governadors del país per evitar “actes antidemocràtics”, en referència a les nombroses manifestacions que s’han organitzat contra la investidura del nou president del Brasil.

“Volem que prevalgui la llei i que no hi hagi crims”, ha dit Dino. “Sóc a Brasília. Espero que no hi hagi actes violents i que la policia no hagi d’actuar. La ‘presa del poder’ només pot tenir lloc el 2026 després d’unes noves eleccions”, ha afegit.

🚨ATENÇÃO: Há relatos de bolsonaristas atirando contra a segurança do STF. Eles estão prestes a invadir o prédio da Suprema Corte. pic.twitter.com/H1xTNUH3Ap — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Un assalt que recorda als aldarulls al Capitoli dels EUA

L’assalt al Congrés del Brasil és calcat al que els partidaris de l’expresident dels Estats Units Donald Trump va dur a terme el 6 de gener del 2021 contra el Capitoli per protestar per la victòria de Joe Biden, a qui acusaven de manipular els resultats de les eleccions presidencials. En aquella ocasió els aldarulls van acabar amb cinc persones mortes. Les investigacions encara estan en marxa i fins i tot es va crear un comitè que va concloure que Trumo va enganyar i provocar intencionadament els seus seguidors perquè assaltessin el Capitoli.