Ensurt per un incendi a l’escola de primària de Riudoms

Ensurt a l’escola primària de Riudoms, on un petit incendi ha obligat a desallotjar l’escola. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc s’ha produït a la cuina del centre després que cremés una fregidora. Vuit dotacions s’han desplaçat fins a l’escola per apagar el “petit incendi” i assistir en “l’evacuació d’infants i personal del centre”. No consten persones ferides. El personal de la cuina ha pogut extingir parcialment l’incendi amb l’ajuda d’una manta i un extintor i els bombers han acabat d’apagar-lo.

L’incendi ha començat cap al migdia i coincidint amb l’hora de dinar dels infants, la qual cosa també ha facilitat la tasca als Bombers perquè molts dels alumnes marxen a casa. Els que quedaven al centre han sortit cap al pati. Un cop extingit l’incendi, els Bombers han ventilat l’escola i han permès el retorn dels alumnes. Per ara les úniques dependències que continuen tancades són el menjador i la cuina del centre.

Incendi sense ferits a una empresa del Baix Camp

Fa uns dies els Bombers van haver de fer una intervenció per extingir un incendi a l’empresa Macresac de la Selva del Camp (Baix Camp). El foc tampoc va provocar ferits ni va tenir una afectació important a la companyia. El foc va cremar les taquilles on els treballadors deixen les seves pertinences abans d’entrar a treballar i una part del cablejat elèctric de l’empresa.

Durant les tasques d’extinció, els Bombers van haver de tallar el subministrament de les canonades per on passa un dissolvent que utilitza aquesta empresa de fabricació d’embalatges plàstics i han buidat les tines on emmagatzem el producte per precaució. Un cop apagat el foc, l’empresa ha procedit a canviar les vàlvules dels conductes afectats. Una dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es va traslladar fins al lloc dels fets de manera preventiva, però finalment no val caldre la seva intervenció.