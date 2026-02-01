Tragèdia a Tarragona. Un home d’edat avançada amb mobilitat reduïda ha mort aquest diumenge en l’incendi d’un habitatge al centre de la ciutat. Els fets han tingut lloc al número 12 del carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus, en una zona coneguda com a ‘Xalets de la Salle’. L’avís del foc s’ha rebut pocs minuts abans de les dues de la tarda i les flames s’haurien originat a la xemeneia de l’immoble i, posteriorment, s’haurien estès a un sofà del domicili.
En el moment dels fets, hi havia dues persones a l’interior de l’habitatge. Només una d’elles ha pogut sortir i alertar els serveis d’emergències sobre l’incendi. Quatre dotacions dels Bombers s’han desplaçat a la zona, han extingit ràpidament el foc i han localitzat el cos sense vida de l’home. Posteriorment, s’han fet tasques de ventilació, ja que tota la casa ha quedat afectada pel fum. Al seu torn, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat tres ambulàncies i una unitat de psicòlegs, ha atès una dona de 78 anys, que ha resultat ferida lleu. Els Mossos d’Esquadra han activat set patrulles i s’han fet càrrec de la investigació.
Quatre persones mortes en incendis durant el gener
Només durant el mes de gener quatre persones van perdre la vida a Catalunya a conseqüència d’incendis en habitatge. El 7 de gener es van produir dues víctimes mortals: un home de 77 anys a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i un altre, de 54 anys, a Constantí (Tarragonès). El 13 de gener va morir una dona de 89 anys al districte d’Horta Guinardó de Barcelona. I el 29 de gener va perdre la vida una dona en un incendi amb deflagració en una casa de Breda (Selva). En l’anàlisi comparativa amb tot el 2025, un total de 24 persones van morir a causa d’incendis d’habitatge a Catalunya, cinc de les quals a la ciutat de Barcelona.