Tragedia en Tarragona. Un hombre de edad avanzada con movilidad reducida murió este domingo en el incendio de una vivienda en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el número 12 de la calle Mossèn Salvador Ritort i Faus, en una zona conocida como ‘Xalets de la Salle’. El aviso del fuego se recibió pocos minutos antes de las dos de la tarde y las llamas se habrían originado en la chimenea del inmueble y, posteriormente, se habrían extendido a un sofá del domicilio.

En el momento de los hechos, había dos personas en el interior de la vivienda. Solo una de ellas pudo salir y alertar a los servicios de emergencias sobre el incendio. Cuatro dotaciones de los Bomberos se desplazaron a la zona, extinguieron rápidamente el fuego y localizaron el cuerpo sin vida del hombre. Posteriormente, se realizaron tareas de ventilación, ya que toda la casa quedó afectada por el humo. A su vez, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que activó tres ambulancias y una unidad de psicólogos, atendió a una mujer de 78 años, que resultó herida leve. Los Mossos d’Esquadra activaron siete patrullas y se encargaron de la investigación.

El número 12 del carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus de Tarragona, donde se produjo el incendio mortal / Ariadna Escoda (ACN)

Cuatro personas muertas en incendios durante enero

Solo durante el mes de enero cuatro personas perdieron la vida en Cataluña a consecuencia de incendios en vivienda. El 7 de enero se produjeron dos víctimas mortales: un hombre de 77 años en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y otro, de 54 años, en Constantí (Tarragonès). El 13 de enero murió una mujer de 89 años en el distrito de Horta Guinardó de Barcelona. Y el 29 de enero perdió la vida una mujer en un incendio con deflagración en una casa de Breda (Selva). En el análisis comparativo con todo el 2025, un total de 24 personas murieron a causa de incendios de vivienda en Cataluña, cinco de las cuales en la ciudad de Barcelona.