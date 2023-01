Marc Castells fa el pas del PDeCAT cap a Junts i obrirà el Consell Nacional

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, obrirà el Consell Nacional de Junts per Catalunya que celebrarà a la capital de l’Anoia aquest dissabte 14 de gener. Castells era un dels alcaldes del PDeCAT que havia de fer públic si feia el pas cap a Junts o es quedava al partit de Ferran Bel i Bonvehí. De fet, va anar coma número tres del PDeCat a les llistes de la circumscripció de Barcelona en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer.

Marc Castells agafa el bastó de president

Castells contra Vergés

Fonts de Junts asseguren que l’acord amb Castells no està tancat, però és un clar indici que s’acabarà presentant per Junts per Catalunya. De fet, les mateixes fonts diuen que Castells es va donar de baixa fa mesos del partit de convergència. Amb això, Castells s’enfrontarà amb la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, que es presenta per Esquerra Republicana a Igualada.

Amb aquest pas, Junts guanya un candidat que és alcalde des del 2011 i que va ser president de la Diputació de Barcelona entre el 28 juny 2018 i 11 juliol 2019. Castells va ser un dels alcaldes que més va impulsar el PDeCAT i va reivindicar el llegat de Convergència després del trencament amb Junts per Catalunya. Després d’aquest pas, caldrà veure com evolucionen les negociacions entre Junts i Impulsem Penedès, ja que la majoria dels membres del partit de la vegueria formaven part del PDeCAT. De fet, fonts de Junts asseguren que es tracta d’una setmana decisiva per encarrilar la negociació.

Acostament cap a Junts

Castells ja no va deixar clar amb quin partit es presentaria en una entrevista a El Punt Avui el passat mes de setembre. “Jo li dic clarament, jo milito per Igualada i per tant la meva única prioritat és Igualada. Haig de dir que he viscut amb tristesa, amb un punt de pena, com ha anat tot en l’espai en el que jo em vaig presentar per primera vegada, com a membre de CiU”, assegurava Castells fent referència al trencament entre Junts i el PDeCAT.