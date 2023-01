Centrem se suma a ‘Ara Pacte Local’ amb el PDeCAT i Ara Catalunya per a les municipals

Centrem, la formació catalanista moderada que va impulsar Àngels Chacón, ha fet el pas i ha decidit que se suma a la coalició entre el PDeCAT i Ara Catalunya, ‘Ara Pacte Local’, de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig del 2023. Així ho va decidir el seu Consell Nacional aquest dissabte, aprovant un acord de col·laboració per sumar les seves candidatures a la coalició. Tot i això, fonts de la coalició asseguren a El Món que encara queda emmarcar la signatura de l’acord entre les tres formacions.

📰 El Consell Nacional de #Centrem ha aprovat l’acord de col.laboració per sumar les seves candidatures a la coalició @AraPacteLocal, formada pel @Pdemocratacat i @catalunya_ara, i posar en comú capital humà i polític a les eleccions municipals. #CentremCatalunya #Municipals23 pic.twitter.com/cuzVUHg98V — Centrem (@Centrem_) December 31, 2022

Objectiu: 300 llistes

Ara Pacte Local es dirigeix a tota aquella gent que “està orfe de partit” i dona “plena llibertat en les denominacions i marques que es vulguin utilitzar”. Així mateix, el secretari general del PDeCAT, Marc Solsona, va assegurar en la roda de premsa de presentació de la coalició que “Aquest acord neix per a guanyar. L’àmbit d’actuació de l’acord és tot el país, tenim la mirada posada als diferents projectes territorials d’arreu de Catalunya amb la voluntat de sumar i que puguin confluir amb aquest projecte municipalista. Amb un objectiu, 300 llistes arreu del país”.

Marc Solsona, Alcalde de Mollerussa i Secretari General Adjunt del PDECAT 27/10/2022 / Mireia Comas

L’interrogant de Barcelona

A més, el secretari general d’Ara Catalunya, Dani Rubio, va assegurar que el seu lema serà “Des del municipi construïm Catalunya. “Creiem que la Generalitat està amb deute amb els municipis i les seves diverses realitats del territori”, ha assegurat Rubio.

D¡aquesta forma, ‘Ara Pacte Local’ constitueix de tres partits, però esperen sumar més partits de caràcter municipalista en els propers mesos. De fet, ja té fins a 110 llistes a diversos municipis, i n’esperen sumar-ne fins a 300, amb l’objectiu de presentar candidatures a Tarragona, Barcelona, Girona i Tarragona.

Tot i això, queda la incògnita de com s’articularà la coalició a Barcelona, ja que l’exalcalde de la capital catalana Xavier Trias vol que els partits fragmentats de l’antiga Convergència i Unió vagin a la seva llista per tal de no dividir el vot de centre.