Telecinco s’enfonsa en l’estrena del segon ‘Pesadilla en el paraíso’

Telecinco ha punxat en l’estrena de la segona edició de Pesadilla en el paraíso. El reality va acabar a finals de desembre, per la qual cosa va sobtar tant que anunciessin una nova entrega només quinze dies després. L’aposta era arriscada i els teleespectadors han criticat la manca d’espai entre una edició i una altra, tenint en compte que només han obtingut un trist 10,7% de share en la primera emissió.

El càsting ha canviat totalment i, d’aquesta primera gala, el que més ha destacat ha estat l’atac de plors que ha tingut José Antonio Avilés. Ha tornat a lamentar algunes de les decisions que ha pres en el passat, sobretot quan va començar a mentir i mentir sense parar. El col·laborador ha protagonitzat els primers titulars d’aquest Pesadilla en el paraíso 2, els que tampoc no han estat molts.

L’altra gran novetat era el canvi de presentadora. La cadena decidia prescindir de Lara Álvarez, fins ara l’encarregada d’informar sobre les novetats dels concursants des de la granja. En aquesta ocasió, ha estat Nagore Robles al capdavant d’una funció que ha fet molt millor que la seva predecessora. Molts volien veure-la interactuar amb la seva ex, Sandra Barneda, que és la presentadora dels debats de diumenge des de plató. Ara bé, tot deixant la morbositat de banda, molts han volgut aplaudir el paper que ha fet Nagore.

Els teleespectadors aplaudeixen l’estrena de Nagore Robles com a presentadora

Ella sempre ha estat col·laboradora i tertuliana, per la qual cosa hi havia ganes de veure-la interpretar la funció de presentadora. Ho ha fet bé i, com dèiem, la gran majoria dels teleespectadors han deixat clar que els agrada més com ho fa ella. En l’enquesta que han fet a Twitter, queda clar que ha agradat: 486 vots a favor davant dels 76 en contra.

“Si us plau, què bé que està Nagore. Ho he de dir, en aquest format li dona mil voltes a Lara“, “A Nagore se la veu amb il·lusió i això és una cosa que es necessita en un reality. Lara Álvarez ja no en tenia”, “Lara m’agrada molt, però Nagore té més chispa i sortides” o “Lara em sembla una professional molt bona, però crec que no està còmoda en aquest tipus de programes. No soc fan de Nagore, però crec que el format se li adapta genial i ho està fent estupendament” són alguns dels comentaris que ha rebut.

ENCUESTA 🗳️ | ¿Te gusta Nagore Robles como presentadora de #PesadillaEnElParaíso?



🔁 No

❤️ Sí#PesadillaEstreno pic.twitter.com/IKWhw45tPe — Pesadilla En El Paraíso (@PesadillaParai2) January 8, 2023

Por favor que bien esta Nagore, lo tengo que decir: en este formato le da mil vueltas a Lara. #PesadillaEstreno — Adrià (@_Adry___) January 8, 2023

A Nagore se la ve con ilusión y es algo que se necesita en un reality y Lara Álvarez ya no tenía #PesadillaEstreno — Albista Pisquista Peñate (@Comentotele5_) January 8, 2023

Lara me gusta mucho, pero @nagore_robles tiene mucha más chispa y salidas #PesadillaEstreno — Pilysam106 (@pams106) January 8, 2023