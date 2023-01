Karmele Marchante: “A Madrid han volgut pegar-me per ser independentista”

Karmele Marchante mai no ha amagat que és independentista i sembla que això li ha generat uns quants problemes des que viu a Madrid. La periodista ha concedit una entrevista al nou FAX de 8TV, el que ara té Eduard Pujol i Pilar Rahola de presentadors després de l’acomiadament d’Elisabet Cortiles.

“Fa dues o tres setmanes vaig venir aquí a promocionar el meu llibre i em va sorprendre veure Barcelona sense cap estelada als balcons. Vaig preguntar què estava passant i un amic meu em va dir que la gent està decebuda. Doncs jo també estic decebuda i desil·lusionada amb el que està passant. Assenyalar-me públicament com a independentisme ha significat molt professionalment i personalment, sí”.

“A mi m’han insultat a Madrid i saps què és ser independentista i viure allà? És molt difícil i molt dur. M’han volgut pegar, m’han dit de tot, m’han insultat… Recordo que estava asseguda amb uns amics en una terrassa mentre feien una manifestació d’aquestes amb banderes d’Espanya. En aquell moment van voler pegar-me i agredir-me. Van haver de defensar-me”, ha explicat.

Karmele Marchante vol deixar enrere definitivament l’època a Sálvame

Karmele ha escrit un llibre en el que se sincera sobre la seva època de col·laboradora a Sálvame, una etapa professional de la que es penedeix moltíssim: “Una feminista com jo entrava en xoc en el món del cor, així ho explico. No era el meu món periodístic. Vaig fer tantes coses… Vaig caure en el món del cor. Cada dia em preguntava què feia allà i dic, sense vergonya, que era supervivència i que estava allà perquè guanyava molts diners. Jo estava allà marcada i empestada periodísticament parlant. Em va ser molt difícil sortir d’allà i per això ho vull reivindicar al llibre, que assumeixo que va ser un error professional”.

La infància i les relacions amoroses de Karmele no han estat fàcils

Karmele Marchante no va tenir una infància fàcil i, per primera vegada, també en dona detalls. Un dels pitjors episodis que recorda, quan el pare la va apuntar amb una arma carregada: “Jo era filla d’un coronel feixista que, un dia, em va amenaçar amb una pistola. Era una persona molt autoritària i jo sempre estava en discussions amb ell. En una d’aquestes baralles, recordo que va treure una pistola i va apuntar contra mi quan jo només tenia 18 anys. En aquell moment vaig decidir marxar de casa i no vaig tornar-hi. Vaig estar dotze anys vivint a Tortosa i reivindico aquesta infantesa, encara que el meu pare em va arrancar dels seus braços. Vaig marxar a estudiar fora per poder ser independent. No tinc cap trauma, tot i que mai no he fet les paus amb ell“.

Sobre els seus tres marits, només ha dit que les tres relacions van acabar malament: “El primer era un home islandès, i mira que només són 300.000, amb qui vaig trencar quan va ingressar en una secta”. Unes declaracions que tornen a col·locar-la a primera línia mediàtica.