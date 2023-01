Mercedes Milá ataca el jurat de ‘Masterchef’: “Fills de p… i immorals”

Mercedes Milá ha deixat clar que no té pèls a la llengua i que no li fa cosa insultar a qui calgui. La icònica presentadora ha estat la convidada estrella de la semifinal de l’especial nadalenc de Masterchef, una participació que ha aprofitat per deixar anar una crítica contra els membres del jurat. Només arribar deia que estava “una mica nerviosa”, però no trigaria en deixar enrere la timidesa. De fet, va deixar-se anar totalment quan va veure que els jutges criticaven molt l’elaboració que havia fet Florentino Fernández.

Ella, en veure que l’estaven deixant verd, va voler defensar-lo. Com? Amb un atac directe cap a la manera de valorar de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz: “Per què dieu que aquest plat no és indi? Jo no vindré aquí, eh. Jo soc compassiva”, deia. Quan Pepe deia que ells també ho són, ella no va poder callar: “Vosaltres el que sou és uns fills de p…“. Li van recriminar que hagués dit un insult així en un programa que veuen nens, davant del que ella va recomanar-los que posessin el típic xiulet amb el que es tallen els insults a televisió.

Mercedes Milá critica l’actitud dels membres del jurat de Masterchef

Mercedes Milá té clar que mai no acceptarà la proposta de TVE de convertir-se en participant d’aquest concurs de cuina, ja que reconeix que no accepta bé les crítiques: “Sou molt dolents! Necessito saber una cosa. Si faig una bogeria i acabo venint, a mi també em tractareu així? Perquè jo, davant la primera puntada de peu a la boca, te’n dono una altra en un altre lloc”.

“El que jo porto fatal és la burla d’un jutge, que em sembla immoral. Com podeu tractar així un noi que s’ha deixat fins i tot les ungles del peu en aquesta elaboració?”, ha esclatat. Aquesta actitud ha encantat als participants, que l’han aplaudit i han demanat que la fitxin com a participant: “Mercedes com a concursant us ha de fer una mica de por”, destacava Anabel Alonso.

La periodista no vol participar-hi, però ha deixat caure que podria arribar a acceptar la proposta si compleixen la seva única condició: “Si em dieu que en el pròxim càsting estarà William Levy sí que acceptaré, perquè m’agrada més que menjar amb els dits”, deia tot fent referència a l’actor de Café con aroma de mujer que l’ha captivat.