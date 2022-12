Patricia Conde, desacreditada pels companys de ‘Masterchef’

Masterchef continua envoltat de polèmica. Les declaracions incendiàries de Patricia Conde han generat una allau de comentaris sobre el programa, al que ha acusat de permetre que els concursants anessin drogats perquè així aportarien més joc. Han estat molts els companys d’edició que han volgut dir la seva, la gran majoria contraris a ella i a les greus acusacions que ha fet contra l’espai.

L’última a pronunciar-se al respecte ha estat María Escoté, la dissenyadora que ha compartit edició amb Patricia Conde. Ella ha estat una de les concursants amb qui més sintonia havia mostrat, dues amigues que ara poden veure la seva relació afectada per les declaracions que ha fet a 20 Minutos: “Jo durant el programa vaig tenir molt bona relació amb Patricia i, de fet, mentre s’ha estat emetent també hem estat molt bé. Això ha estat així fins el final, quan ella s’ha sentit d’aquesta manera i he deixat de tenir relació amb ella”.

“No sé què li ha passat i tampoc com ha acabat d’explicar-ho… És un tema que a mi no m’interessa. És un programa de persones adultes i, evidentment, no he vist les drogues per enlloc. No m’importa ni m’interessa, crec que cada persona és responsable i ha de fer amb la seva vida el que vulgui. No soc ningú per jutjar res en aquest respecte”, ha afegit.

“Crec que els meus companys d’aquesta temporada i jo estem tots en la mateixa línia. Tots ens hem portat molt bé i estem en què ens ho hem passat molt bé, és un programa en el que ens han tractat superbé i ens hem sentit molt a gust”.

‘Masterchef’ reacciona a les greus acusacions de Patricia Conde | TVE

Masterchef emet un programa especial de Nadal

Aquest dijous han emès un programa especial de Nadal, en el que José Corbacho ha estat eliminat després d’executar un plat molt malament. L’objectiu era imitar l’elaboració d’un cuiner famós, un encàrrec que no va fer massa bé: “M’he embolicat amb coses molt bàsiques a la cuina, ho sento”. El problema ha estat que no ha entès bé el plat i la imitació no tenia res a veure amb l’original. A les xarxes l’han acusat de no aprofitar aquesta oportunitat, però ell ha reconegut que marxa molt content.