Jordi Cruz es pronuncia sobre la polèmica de Patricia Conde i ‘Masterchef’

L’incendi que ha generat Patricia Conde amb les controvertides declaracions sobre Masterchef continua generant reaccions. La productora del concurs va emetre un comunicat en què negava totes les acusacions que havia fet la tertuliana, que va arribar a assegurar que tot està manipulat i que la direcció del programa permetia que els concursants gravessin sota l’efecte de les drogues perquè així donaven més espectacle. L’últim en opinar al respecte ha estat Jordi Cruz, el membre del jurat, contra qui també va carregar l’exconcursant en assegurar que interpreta un paper i que diu tot el que li manen per l’orellera.

El xef de Manresa ha acudit a l’última funció del Tricicle, en el que ha posat davant dels fotògrafs al photocall. El reporter d’Europa Press ha volgut aprofitar la seva presència per preguntar-li sobre el tema de la setmana. Què pensa de l’atac de sinceritat de Patricia Conde? “Saps què passa? Jo no he vist la polèmica, només he vist un veredicte…”, ha dit tot fent referència a què la concursant no ha permès que el programa es defensi. “Nosaltres intentem que la gent s’ho passi bé, que cuinen i que el programa sigui entranyable. Crec que ho hem aconseguit amb un format que tornarà aquest Nadal amb un programa especial que serà divertit”, ha dit per intentar restar importància a la ràbia de la col·laboradora.

Manu Baqueiro defensa Masterchef després de les declaracions de Patricia Conde

Manu Baqueiro, un altre dels concursants d’aquesta edició, ha volgut defensar el programa després de la polèmica. En el seu cas, no s’ha referit directament a la companya però sí que ha deixat clar que no creu que tingui raó perquè l’experiència va ser bona: “Per descomptat que Masterchef ha estat exigent, intens, competitiu, emocionant i sa. Era un concurs i així ho acceptem des del principi. Enhorabona a tots aquells que ho fan possible. Repetiria una i mil vegades”.

Manu Baqueiro, enfadat amb Patricia Conde pel que ha dit sobre Masterchef | Instagram

Una polèmica que ha col·locat la presentadora a l’ull de l’huracà, la que no ha tornat a dir res des del segon missatge que va publicar en el seu perfil d’Instagram.